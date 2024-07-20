Кокосовое печенье – это простая и постоянная классика, которая никогда не выйдет из моды. Легкое в приготовлении, очень нежное и ароматное и точно понравится всем. Также этот вид выпечки имеет еще одно неоспоримое преимущество – это цена, которая является практически минимальной. А значит, приготовить его сможет каждый.

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Существует большое количество рецептов приготовления кокосового печенья. Но самым простым из них поделилась в Instagram фудблогер с ником nisenitnitsia. Следуя ему, вам не придется тратить много времени на создание этого десерта, который, кстати, идеально подходит к кофе.

Ингредиенты

Яичные белки – 3 шт.

Соль – щепотка

Сахар – 150 гр

Кокосовая стружка – 150-180 гр

Способ приготовления

1. Яичные белки смешиваем с солью и взбиваем миксером на высоких оборотах до образования пены.

2. Добавляем сахар и взбиваем до побелки и еще более пышной пены.

3. Добавляем кокосовую стружку и замешиваем тесто лопаткой.

4. Формируем шарики, выкладываем на застеленный пергаментом противень и немного прижимаем руками.

5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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