Самое простое кокосовое печенье, не требующее много времени для приготовления: рецепт
Кокосовое печенье – это простая и постоянная классика, которая никогда не выйдет из моды. Легкое в приготовлении, очень нежное и ароматное и точно понравится всем. Также этот вид выпечки имеет еще одно неоспоримое преимущество – это цена, которая является практически минимальной. А значит, приготовить его сможет каждый.
Существует большое количество рецептов приготовления кокосового печенья. Но самым простым из них поделилась в Instagram фудблогер с ником nisenitnitsia. Следуя ему, вам не придется тратить много времени на создание этого десерта, который, кстати, идеально подходит к кофе.
Ингредиенты
- Яичные белки – 3 шт.
- Соль – щепотка
- Сахар – 150 гр
- Кокосовая стружка – 150-180 гр
Способ приготовления
1. Яичные белки смешиваем с солью и взбиваем миксером на высоких оборотах до образования пены.
2. Добавляем сахар и взбиваем до побелки и еще более пышной пены.
3. Добавляем кокосовую стружку и замешиваем тесто лопаткой.
4. Формируем шарики, выкладываем на застеленный пергаментом противень и немного прижимаем руками.
5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья: