Самое простое тесто для коржей на "Наполеон": есть один секрет
"Наполеон" – это классический десерт, о котором знает не одно поколение. И беспроигрышным остается именно тот торт, приготовленный в домашних условиях. Коржи должны получиться очень хрустящими. Для этого нужно правильно сделать тесто.
Идея приготовления торта "Наполеон" из простого теста опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Крем отлично пропитывает коржи.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 320 г
- мука – 420 г
- яйца – 1 шт
- вода ледяная – 130 г
- соль – 0.5 ч.л
- уксус – 1 ст.л
Ингредиенты для крема:
- молоко – 800 г
- сахар – 200 г
- яйца – 3 шт
- крахмал кукурузный – 70 г
- сливки – 400 г
Способ приготовления:
1. К ледяной воде добавляем соль, уксус, яйцо и перемешиваем.
2. В отдельной миске к муке добавляем натертое холодное сливочное масло.
3. Перемешиваем муку с маслом и вливаем подготовленную смесь.
4. Перемешиваем и замешиваем тесто.
5. Формируем 9 шаров и оставляем в холодильнике на час.
6. Раскатываем каждый шарик сразу на пергаменте в тонкий круг и вырезаем круг.
7. Выпекаем коржи при температуре 180 градусов 5-7 минут.
8. Для крема в кастрюле соединяем яйца, сахар, крахмал и перемешиваем.
9. Добавляем поэтапно молоко и перемешиваем. Варим крем до загущения.
10. Даем крему полностью остыть и оставляем его в холодильнике на час.
11. К крему добавляем холодные сливки и взбиваем до пышности и загущения.
12. Смазываем коржи кремом и оставляем торт в холодильнике на 3-4 часа.
13. Посыпаем измельченной крошкой из остатков коржей.
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