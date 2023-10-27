Самое простое тесто для коржей на "Наполеон": есть один секрет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
5,7 т.
Самое простое тесто для коржей на 'Наполеон': есть один секрет

"Наполеон" – это классический десерт, о котором знает не одно поколение. И беспроигрышным остается именно тот торт, приготовленный в домашних условиях. Коржи должны получиться очень хрустящими. Для этого нужно правильно сделать тесто.

Идея приготовления торта "Наполеон" из простого теста опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Крем отлично пропитывает коржи.

Самое простое тесто для коржей на ''Наполеон'': есть один секрет

Ингредиенты:

  • масло сливочное – 320 г
  • мука – 420 г
  • яйца – 1 шт
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  • вода ледяная – 130 г
  • соль – 0.5 ч.л
  • уксус – 1 ст.л

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 800 г
  • сахар – 200 г
  • яйца – 3 шт
  • крахмал кукурузный – 70 г
  • сливки – 400 г

Способ приготовления:

Самое простое тесто для коржей на ''Наполеон'': есть один секрет

1. К ледяной воде добавляем соль, уксус, яйцо и перемешиваем.

2. В отдельной миске к муке добавляем натертое холодное сливочное масло.

Самое простое тесто для коржей на ''Наполеон'': есть один секрет

3. Перемешиваем муку с маслом и вливаем подготовленную смесь.

4. Перемешиваем и замешиваем тесто.

5. Формируем 9 шаров и оставляем в холодильнике на час.

Самое простое тесто для коржей на ''Наполеон'': есть один секрет

6. Раскатываем каждый шарик сразу на пергаменте в тонкий круг и вырезаем круг.

7. Выпекаем коржи при температуре 180 градусов 5-7 минут.

8. Для крема в кастрюле соединяем яйца, сахар, крахмал и перемешиваем.

Самое простое тесто для коржей на ''Наполеон'': есть один секрет

9. Добавляем поэтапно молоко и перемешиваем. Варим крем до загущения.

10. Даем крему полностью остыть и оставляем его в холодильнике на час.

Самое простое тесто для коржей на ''Наполеон'': есть один секрет

11. К крему добавляем холодные сливки и взбиваем до пышности и загущения.

12. Смазываем коржи кремом и оставляем торт в холодильнике на 3-4 часа.

Самое простое тесто для коржей на ''Наполеон'': есть один секрет

13. Посыпаем измельченной крошкой из остатков коржей.

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