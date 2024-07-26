Самое простое тесто для печенья, которое можно приготовить за 15 мин.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
270
Самое простое тесто для печенья, которое можно приготовить за 15 мин.

Иногда так хочется полакомиться домашним душистым печеньем, и почувствовать запах, который дарит дому уют и покой. Но это желание может исчезнуть, как только вы вспомните, сколько работы придется провести с тестом, чтобы печенье получилось действительно вкусным.

Видео дня

Чтобы не убить в себе желание приготовить отличный десерт дома, шеф-повар Нигелла Лоусон рассказала BBC идеальный рецепт теста для печенья. Она утверждает, что на его приготовление уйдет всего 15 минут.

Самое простое тесто для печенья, которое можно приготовить за 15 мин.

Ингредиенты

  • Мука – 150 гр
  • Морская соль мелкая – 1/2 ч.л.
  • Пищевая сода – ½ ч.л.
  • Мягкое несоленое сливочное масло – 110 гр
  • Коричневый сахар – 85 гр
  • Экстракт ванили
  • Яйцо – 1 шт
  • Темный шоколад – 170 гр

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Взбиваем масло с сахаром с помощью миксера в кремообразную смесь.

Самое простое тесто для печенья, которое можно приготовить за 15 мин.

3. Добавляем ванильный экстракт и яйцо. Перемешиваем до однородности.

4. Добавляем сухие ингредиенты и снова перемешиваем.

5. Добавляем шоколад и перемешиваем.

6. Разделяем тесто на равные части и формируем печенье.

Самое простое тесто для печенья, которое можно приготовить за 15 мин.

7. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в течение 13-15 минут.

8. После приготовления даем печенье остыть в течение 10 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья:

Рецептыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты