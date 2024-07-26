Иногда так хочется полакомиться домашним душистым печеньем, и почувствовать запах, который дарит дому уют и покой. Но это желание может исчезнуть, как только вы вспомните, сколько работы придется провести с тестом, чтобы печенье получилось действительно вкусным.

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Чтобы не убить в себе желание приготовить отличный десерт дома, шеф-повар Нигелла Лоусон рассказала BBC идеальный рецепт теста для печенья. Она утверждает, что на его приготовление уйдет всего 15 минут.

Ингредиенты

Мука – 150 гр

Морская соль мелкая – 1/2 ч.л.

Пищевая сода – ½ ч.л.

Мягкое несоленое сливочное масло – 110 гр

Коричневый сахар – 85 гр

Экстракт ванили

Яйцо – 1 шт

Темный шоколад – 170 гр

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Взбиваем масло с сахаром с помощью миксера в кремообразную смесь.

3. Добавляем ванильный экстракт и яйцо. Перемешиваем до однородности.

4. Добавляем сухие ингредиенты и снова перемешиваем.

5. Добавляем шоколад и перемешиваем.

6. Разделяем тесто на равные части и формируем печенье.

7. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в течение 13-15 минут.

8. После приготовления даем печенье остыть в течение 10 минут.

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