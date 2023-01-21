Домашние пельмени никогда не сравнятся с купленными в магазине. Ведь изделия, сделанные своими руками, качественные и вкусные. А если выбрать простое тесто – блюдо еще и очень быстро готовится.

Идея приготовления простейшего теста на пельмени опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл кипятка

6 ст.л масла

1 ч.л соли

1/2 ч.л сахара

Способ приготовления:

Видео дня

1. К муке добавить соль, сахар.

2. Влить кипяток и растительное масло.

3. Все хорошо перемешивать в течение 5-7 минут.

4. Тесто не должно липнуть к рукам.

5. Пельмени из него очень легко лепятся.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: