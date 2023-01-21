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Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное
Домашние пельмени никогда не сравнятся с купленными в магазине. Ведь изделия, сделанные своими руками, качественные и вкусные. А если выбрать простое тесто – блюдо еще и очень быстро готовится.
Идея приготовления простейшего теста на пельмени опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 мл кипятка
- 6 ст.л масла
- 1 ч.л соли
- 1/2 ч.л сахара
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль, сахар.
2. Влить кипяток и растительное масло.
3. Все хорошо перемешивать в течение 5-7 минут.
4. Тесто не должно липнуть к рукам.
5. Пельмени из него очень легко лепятся.
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