Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
384
Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

Домашние пельмени никогда не сравнятся с купленными в магазине. Ведь изделия, сделанные своими руками, качественные и вкусные. А если выбрать простое тесто – блюдо еще и очень быстро готовится.

Идея приготовления простейшего теста на пельмени опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.

Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 мл кипятка
  • 6 ст.л масла
  • 1 ч.л соли
  • 1/2 ч.л сахара

Способ приготовления:

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Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

1. К муке добавить соль, сахар.

Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

2. Влить кипяток и растительное масло.

Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

3. Все хорошо перемешивать в течение 5-7 минут.

Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

4. Тесто не должно липнуть к рукам.

Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

5. Пельмени из него очень легко лепятся.

Самое простое тесто на пельмени: не липнет к рукам и очень бюджетное

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