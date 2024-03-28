Самое популярное среди украинских хозяек тесто для вкусной паски – это дрожжевое. Используют именно живые дрожжи, потому что с ними масса получается очень пышной и пористой. Самое главное – соблюдать правильную последовательность и пропорции.

Идея приготовления идеального дрожжевого теста на паску опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Пока готовится паска – в доме должно быть спокойствие, чтобы святая выпечка получилась удачной.

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Ингредиенты:

молоко – 125 мл.

дрожжи живые – 30 г

сахар – 100 г

мука – 300 г

масло сливочное – 80 г

желтки – 4 шт.

яйцо – 1 шт.

изюм – 100 г

Ингредиенты для опары:

молоко – 50 мл. (теплое от общего количества)

мука – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

дрожжи

Способ приготовления опары:

Перемешать все, накрыть плёнкой и отставить на 20 минут.

Способ приготовления заварного теста:

1. От общего количества муки взять 3 ст. л муки, залить оставшимся молоком (молоко должно быть горячим).

2. Перемешать и отставить.

3. К желткам добавить сахар и 1 яйцо.

4. Взбивать миксером до светлой пышной массы 5 минут.

5. Добавить опару и заварное тесто, еще раз взбить.

6. Постепенно добавить муку и сначала взбить миксером.

7. В конце размешать лопаткой.

8. Вымесить тесто руками и частями влить растопленное сливочное масло. Сначала тесто очень липнет к рукам – дальше становится эластичным.

9. Всыпать изюм, перемешать, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1-1,5 часа.

10. Лопаткой перемешать и сформировать паски.

11. Выложить в формы и оставить выситься еще 30 минут.

12. Выпекать до готовности при температуре 170 градусов.

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