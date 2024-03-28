Самое удачное дрожжевое тесто на паску: точно поднимется и будет пышным
Самое популярное среди украинских хозяек тесто для вкусной паски – это дрожжевое. Используют именно живые дрожжи, потому что с ними масса получается очень пышной и пористой. Самое главное – соблюдать правильную последовательность и пропорции.
Идея приготовления идеального дрожжевого теста на паску опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Пока готовится паска – в доме должно быть спокойствие, чтобы святая выпечка получилась удачной.
Ингредиенты:
- молоко – 125 мл.
- дрожжи живые – 30 г
- сахар – 100 г
- мука – 300 г
- масло сливочное – 80 г
- желтки – 4 шт.
- яйцо – 1 шт.
- изюм – 100 г
Ингредиенты для опары:
- молоко – 50 мл. (теплое от общего количества)
- мука – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- дрожжи
Способ приготовления опары:
Перемешать все, накрыть плёнкой и отставить на 20 минут.
Способ приготовления заварного теста:
1. От общего количества муки взять 3 ст. л муки, залить оставшимся молоком (молоко должно быть горячим).
2. Перемешать и отставить.
3. К желткам добавить сахар и 1 яйцо.
4. Взбивать миксером до светлой пышной массы 5 минут.
5. Добавить опару и заварное тесто, еще раз взбить.
6. Постепенно добавить муку и сначала взбить миксером.
7. В конце размешать лопаткой.
8. Вымесить тесто руками и частями влить растопленное сливочное масло. Сначала тесто очень липнет к рукам – дальше становится эластичным.
9. Всыпать изюм, перемешать, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1-1,5 часа.
10. Лопаткой перемешать и сформировать паски.
11. Выложить в формы и оставить выситься еще 30 минут.
12. Выпекать до готовности при температуре 170 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: