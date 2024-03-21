Тесто для пиццы можно готовить на кефире, сметане, молоке и даже воде. Прекрасной альтернативой может быть простой лаваш и овощи. Для начинки можно использовать любые продукты, какие вы любите.

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень быстрого и удачного теста для пиццы, которое готовится на кефире.

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Ингредиенты:

Теплый кефир – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с солью и сахаром, добавьте разрыхлитель и яйцо, перемешайте.

2. После влейте теплый кефир, перемешайте.

3. Добавьте растительное масло и перемешайте.

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