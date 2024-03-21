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Самое удачное тесто для пиццы за 1 минуту: понадобится минимум ингредиентов
Тесто для пиццы можно готовить на кефире, сметане, молоке и даже воде. Прекрасной альтернативой может быть простой лаваш и овощи. Для начинки можно использовать любые продукты, какие вы любите.
Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень быстрого и удачного теста для пиццы, которое готовится на кефире.
Ингредиенты:
- Теплый кефир – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте муку с солью и сахаром, добавьте разрыхлитель и яйцо, перемешайте.
2. После влейте теплый кефир, перемешайте.
3. Добавьте растительное масло и перемешайте.
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