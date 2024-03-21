Самое удачное тесто для пиццы за 1 минуту: понадобится минимум ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашняя пицца

Тесто для пиццы можно готовить на кефире, сметане, молоке и даже воде. Прекрасной альтернативой может быть простой лаваш и овощи. Для начинки можно использовать любые продукты, какие вы любите. 

Из чего лучше всего приготовить тесто для пиццы

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень быстрого и удачного теста для пиццы, которое готовится на кефире. 

Рецепт жидкого теста
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Ингредиенты: 

  • Теплый кефир – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Смешайте муку с солью и сахаром, добавьте разрыхлитель и яйцо, перемешайте.

Основа для теста

2. После влейте теплый кефир, перемешайте.

Приготовление теста

3. Добавьте растительное масло и перемешайте.

Готовое тесто

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