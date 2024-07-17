Самое вкусное абрикосовое варенье на сковороде: прекрасно сохраняется всю зиму
Если вы воспользуетесь следующей технологией – сможете быстро приготовить абрикосовое варенье прямо на сковороде. Оно получится в меру сладким, с легкой кислинкой. Консистенция будет достаточно густой, а некоторые кусочки останутся целыми.
Идея приготовления вкусного абрикосового варенья на зиму опубликована на странице фудблогера Алины Чегуренко (chegurko alina) в Instagram. Вкусно кушать с булкой и запивать молоком.
Ингредиенты:
- абрикосы – примерно 2 кг. (измельченные)
- сахар – баночка 0,5 с горкой
- лимонная кислота – на кончике ножа
Способ приготовления:
1. Абрикосы выложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном.
2. Включите максимальный огонь.
3. Помешивая, с момента закипания, засечь 5 минут.
4. Выложить сахар и снова с момента закипания засечь 5 минут.
5. Регулярно помешивать.
6. Далее на кончике ножа добавить лимонную кислоту и держим джем на огне еще одну минуту.
7. Снять с огня и разлить по баночкам.
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