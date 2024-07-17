Если вы воспользуетесь следующей технологией – сможете быстро приготовить абрикосовое варенье прямо на сковороде. Оно получится в меру сладким, с легкой кислинкой. Консистенция будет достаточно густой, а некоторые кусочки останутся целыми.

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Идея приготовления вкусного абрикосового варенья на зиму опубликована на странице фудблогера Алины Чегуренко (chegurko alina) в Instagram. Вкусно кушать с булкой и запивать молоком.

Ингредиенты:

абрикосы – примерно 2 кг. (измельченные)

сахар – баночка 0,5 с горкой

лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Абрикосы выложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном.

2. Включите максимальный огонь.

3. Помешивая, с момента закипания, засечь 5 минут.

4. Выложить сахар и снова с момента закипания засечь 5 минут.

5. Регулярно помешивать.

6. Далее на кончике ножа добавить лимонную кислоту и держим джем на огне еще одну минуту.

7. Снять с огня и разлить по баночкам.

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