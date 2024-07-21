Обязательно приготовьте на зиму варенье из абрикосов. Оно отлично сохраняется, идеально подходит для начинки в выпечку, а также в меру сладкое. Вы точно не прогадаете, если добавите апельсин.

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Идея приготовления вкусного абрикосового варенья с апельсином на зиму опубликована на кулинарной странице hotuyte ta smakuyte в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

абрикосы – 2 кг.

апельсин – 1 шт.

сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

1. Абрикосы помыть, вытащить косточки.

2. Выложить в кастрюлю с толстым дном.

3. Натереть цедру апельсина.

4. Почистить цитрус, добавить сердцевину апельсина к абрикосу.

5. Все вместе сбить блендером.

6. Засыпать сахар.

7. На этом этапе можно добавить агар-агар.

8. Отправить на огонь, после закипания варить 10 минут и разлить в стерилизованные банки.

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