Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится

Обязательно приготовьте на зиму варенье из абрикосов. Оно отлично сохраняется, идеально подходит для начинки в выпечку, а также в меру сладкое. Вы точно не прогадаете, если добавите апельсин.

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Идея приготовления вкусного абрикосового варенья с апельсином на зиму опубликована на кулинарной странице hotuyte ta smakuyte в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.

Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится

Ингредиенты:

  • абрикосы – 2 кг.
  • апельсин – 1 шт.
  • сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится

1. Абрикосы помыть, вытащить косточки.

2. Выложить в кастрюлю с толстым дном.

Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится

3. Натереть цедру апельсина.

4. Почистить цитрус, добавить сердцевину апельсина к абрикосу.

Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится

5. Все вместе сбить блендером.

6. Засыпать сахар.

Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится

7. На этом этапе можно добавить агар-агар.

Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится

8. Отправить на огонь, после закипания варить 10 минут и разлить в стерилизованные банки.

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