Самое вкусное абрикосовое варенье с апельсином: очень быстро готовится
Обязательно приготовьте на зиму варенье из абрикосов. Оно отлично сохраняется, идеально подходит для начинки в выпечку, а также в меру сладкое. Вы точно не прогадаете, если добавите апельсин.
Идея приготовления вкусного абрикосового варенья с апельсином на зиму опубликована на кулинарной странице hotuyte ta smakuyte в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.
Ингредиенты:
- абрикосы – 2 кг.
- апельсин – 1 шт.
- сахар – 1 кг.
Способ приготовления:
1. Абрикосы помыть, вытащить косточки.
2. Выложить в кастрюлю с толстым дном.
3. Натереть цедру апельсина.
4. Почистить цитрус, добавить сердцевину апельсина к абрикосу.
5. Все вместе сбить блендером.
6. Засыпать сахар.
7. На этом этапе можно добавить агар-агар.
8. Отправить на огонь, после закипания варить 10 минут и разлить в стерилизованные банки.
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