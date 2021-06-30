Самое вкусное домашнее клубничное мороженое: 2 пошаговых рецепта

Кто же не любит охлаждающее, в меру сладкое и ароматное клубничное мороженое, особенно в жаркие летние дни. И пусть вас не пугает сам процесс приготовления, ведь он просто элементарен, а в результате вы получите вкуснейшее угощение, которое здорово спасет от жары.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 простых рецепта домашнего клубничного мороженого, но ягоды можно заменить на свои любимые, вкус от этого не испортится.
1. Клубничное мороженое с мятой на заварной основе
Ингредиенты:
свежая клубника – 500 г
молоко – 130-150 мл
жирные сливки 33% – 500 мл
сахар – 150 г
яичные желтки – 3 шт.
мята – 1 веточка
Способ приготовления:
Взбейте желтки с сахаром до однородности, добавьте молоко и снова взбейте.
Поставьте готовую яичную смесь в стеклянной миске на водяную баню, варите около 10 минут до полного загустения, обязательно все это время тщательно помешивайте, чтобы получился гладкий заварной крем. Снимите с огня и дайте ему полностью остыть.
Помойте клубнику, обязательно удалите плодоножку, перетрите через сито так, чтобы получилось однородное, жидкое пюре.
Соедините остывший крем и клубничное пюре, хорошо перемешайте.
В отдельной миске взбейте хорошо сливки и добавьте в заварную клубничную смесь, очень аккуратно перемешайте.
Измельчите мяту и также добавьте туда, она придаст еще больше свежести десерту.
Переложите готовую смесь к подходящую посуду и отправьте в морозилку на сутки. Каждый час стоит его доставать и хорошо перемешивать, чтобы не было льда.
Перед подачей мороженое можно полить любимым джемом или шоколадом, а также добавить орешки.
2. Домашнее мороженое с клубникой и сгущенкой
Ингредиенты:
клубника – 400 г
сгущенное молоко – 150 г
жирные сливки – 200 мл
сахарная пудра – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте и очистите от плодоножек клубнику, отправьте в блендер, присыпьте сахарной пудрой и взбейте до однородности.
В клубничную однородную массу добавьте сгущенное молоко и перемешайте.
После – влейте сливки и снова взбейте 1-2 минуты.
Перелейте готовое мороженое в мороженицы и отправьте на 3-5 часов в морозилку.
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