Самое вкусное домашнее клубничное мороженое: 2 пошаговых рецепта

Кто же не любит охлаждающее, в меру сладкое и ароматное клубничное мороженое, особенно в жаркие летние дни. И пусть вас не пугает сам процесс приготовления, ведь он просто элементарен, а в результате вы получите вкуснейшее угощение, которое здорово спасет от жары.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 простых рецепта домашнего клубничного мороженого, но ягоды можно заменить на свои любимые, вкус от этого не испортится.

1. Клубничное мороженое с мятой на заварной основе

Мороженое с мятой и клубникой

Ингредиенты:

свежая клубника – 500 г

молоко – 130-150 мл

жирные сливки 33% – 500 мл

сахар – 150 г

яичные желтки – 3 шт.

мята – 1 веточка

Способ приготовления:

Взбейте желтки с сахаром до однородности, добавьте молоко и снова взбейте. Поставьте готовую яичную смесь в стеклянной миске на водяную баню, варите около 10 минут до полного загустения, обязательно все это время тщательно помешивайте, чтобы получился гладкий заварной крем. Снимите с огня и дайте ему полностью остыть. Помойте клубнику, обязательно удалите плодоножку, перетрите через сито так, чтобы получилось однородное, жидкое пюре. Соедините остывший крем и клубничное пюре, хорошо перемешайте. В отдельной миске взбейте хорошо сливки и добавьте в заварную клубничную смесь, очень аккуратно перемешайте. Измельчите мяту и также добавьте туда, она придаст еще больше свежести десерту. Переложите готовую смесь к подходящую посуду и отправьте в морозилку на сутки. Каждый час стоит его доставать и хорошо перемешивать, чтобы не было льда.

Перед подачей мороженое можно полить любимым джемом или шоколадом, а также добавить орешки.

2. Домашнее мороженое с клубникой и сгущенкой

Клубничное мороженое со сгущенным молоком

Ингредиенты:

клубника – 400 г

сгущенное молоко – 150 г

жирные сливки – 200 мл

сахарная пудра – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте и очистите от плодоножек клубнику, отправьте в блендер, присыпьте сахарной пудрой и взбейте до однородности. В клубничную однородную массу добавьте сгущенное молоко и перемешайте. После – влейте сливки и снова взбейте 1-2 минуты. Перелейте готовое мороженое в мороженицы и отправьте на 3-5 часов в морозилку.

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