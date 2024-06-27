Самое вкусное овсяное печенье: будет готово уже через 15 минут
Овсяное печенье – это блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Оно до сих пор продается на полках магазинов, но, конечно, вкуснее всего то, что было приготовлено дома собственными руками. Оказалось, это не так уж трудно.
Фудблогер Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт приготовления овсяного печенья. Она утверждает, что следуя этому рецепту печенье получится хрустящим снаружи и мягким внутри, а еще невероятно вкусным и ароматным.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья быстрого приготовления – 100 гр.
- Мука – 100 гр
- Разрыхлитель – 4 гр
- Корица
- Ванильный сахар
- Яйца – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Сливочное масло 82% – 80 гр
Способ приготовления
1.Объединяем: муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, ваниль, корицу и перебиваем с помощью измельчителя до состояния муки.
2. Пересыпаем в миску и добавляем сахар, перемешиваем.
3. Добавляем яйцо и растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешиваем.
4. Вся мука должна увлажниться, готово тесто.
5. Делим тесто на девять равных частей.
6. Формируем шарики по 50 гр, немного приплющиваем и выкладываем на противень с пергаментом.
7. Ставим тесто выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов с конвекцией на 15-16 мин.
8. Оставляем при комнатной температуре охлаждаться.
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