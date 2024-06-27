Самое вкусное овсяное печенье: будет готово уже через 15 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
87
Самое вкусное овсяное печенье: будет готово уже через 15 минут

Овсяное печенье – это блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Оно до сих пор продается на полках магазинов, но, конечно, вкуснее всего то, что было приготовлено дома собственными руками. Оказалось, это не так уж трудно.

Видео дня

Фудблогер Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт приготовления овсяного печенья. Она утверждает, что следуя этому рецепту печенье получится хрустящим снаружи и мягким внутри, а еще невероятно вкусным и ароматным.

Самое вкусное овсяное печенье: будет готово уже через 15 минут

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья быстрого приготовления – 100 гр.
  • Мука – 100 гр
  • Разрыхлитель – 4 гр
  • Корица
  • Ванильный сахар
  • Яйца – 1 шт
  • Сахар – 100 гр
  • Сливочное масло 82% – 80 гр

Способ приготовления

1.Объединяем: муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, ваниль, корицу и перебиваем с помощью измельчителя до состояния муки.

Самое вкусное овсяное печенье: будет готово уже через 15 минут

2. Пересыпаем в миску и добавляем сахар, перемешиваем.

3. Добавляем яйцо и растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешиваем.

4. Вся мука должна увлажниться, готово тесто.

Самое вкусное овсяное печенье: будет готово уже через 15 минут

5. Делим тесто на девять равных частей.

6. Формируем шарики по 50 гр, немного приплющиваем и выкладываем на противень с пергаментом.

7. Ставим тесто выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов с конвекцией на 15-16 мин.

Самое вкусное овсяное печенье: будет готово уже через 15 минут

8. Оставляем при комнатной температуре охлаждаться.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья:

РецептыдесертЛиза Глинская

Сейчас мы готовим

Все рецепты