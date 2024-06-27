Овсяное печенье – это блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Оно до сих пор продается на полках магазинов, но, конечно, вкуснее всего то, что было приготовлено дома собственными руками. Оказалось, это не так уж трудно.

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Фудблогер Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт приготовления овсяного печенья. Она утверждает, что следуя этому рецепту печенье получится хрустящим снаружи и мягким внутри, а еще невероятно вкусным и ароматным.

Ингредиенты

Овсяные хлопья быстрого приготовления – 100 гр.

Мука – 100 гр

Разрыхлитель – 4 гр

Корица

Ванильный сахар

Яйца – 1 шт

Сахар – 100 гр

Сливочное масло 82% – 80 гр

Способ приготовления

1.Объединяем: муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, ваниль, корицу и перебиваем с помощью измельчителя до состояния муки.

2. Пересыпаем в миску и добавляем сахар, перемешиваем.

3. Добавляем яйцо и растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешиваем.

4. Вся мука должна увлажниться, готово тесто.

5. Делим тесто на девять равных частей.

6. Формируем шарики по 50 гр, немного приплющиваем и выкладываем на противень с пергаментом.

7. Ставим тесто выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов с конвекцией на 15-16 мин.

8. Оставляем при комнатной температуре охлаждаться.

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