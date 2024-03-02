"Печенье миллионера" – это известный на весь мир британский десерт, который с легкостью можно приготовить у себя на кухне.

Как правильно это сделать, чтобы печенье получилось действительно вкусным, поведала фудблогер recepti_dariko. В Instagram она предоставила подробный рецепт.

Ингредиенты для основания

Мука – 1 ст.

Масло сливочное – 120 гр

Сахар коричневый – 4 ст.л.

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Ингредиенты для тоффи крема

Сгущенка – 380гр

Сливочное масло – 50 гр

Сахар коричневый – 4 ст.л.

Ингредиенты для покрытия

Шоколад молочный – 150 гр

Сливочное масло – 20 гр

Жареные орехи (любые по вкусу) – 50 гр

Способ приготовления

1.Просеять муку в миску, добавить нарезанное кусками масло, добавить сахар, растереть в крошку.

2. Противень, или форму для выпечки застелить пергаментом, всыпать крошку, утрамбовать стаканом.

3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Охладить корж в форме.

4.В тефлоновую кастрюлю или сковороду выливаем сгущенку, добавляем масло и сахар. На медленном огне доводим до кипения, постоянно помешивая, варим после закипания 10 минут пока масса слегка не потемнеет, загустеет и начнет отделяться от стенок.

5. Выливаем слой тоффи на песочное основание.

6. Растопить шоколад на водяной бане, добавить масло, перемешать и залить пласт.

7. Орехи выложить на шоколад и слегка вдавить. Полностью охладить.

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