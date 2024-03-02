Самое вкусное "Печенье миллионера": какие ингредиенты понадобятся
"Печенье миллионера" – это известный на весь мир британский десерт, который с легкостью можно приготовить у себя на кухне.
Как правильно это сделать, чтобы печенье получилось действительно вкусным, поведала фудблогер recepti_dariko. В Instagram она предоставила подробный рецепт.
Ингредиенты для основания
- Мука – 1 ст.
- Масло сливочное – 120 гр
- Сахар коричневый – 4 ст.л.
Ингредиенты для тоффи крема
- Сгущенка – 380гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Сахар коричневый – 4 ст.л.
Ингредиенты для покрытия
- Шоколад молочный – 150 гр
- Сливочное масло – 20 гр
- Жареные орехи (любые по вкусу) – 50 гр
Способ приготовления
1.Просеять муку в миску, добавить нарезанное кусками масло, добавить сахар, растереть в крошку.
2. Противень, или форму для выпечки застелить пергаментом, всыпать крошку, утрамбовать стаканом.
3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Охладить корж в форме.
4.В тефлоновую кастрюлю или сковороду выливаем сгущенку, добавляем масло и сахар. На медленном огне доводим до кипения, постоянно помешивая, варим после закипания 10 минут пока масса слегка не потемнеет, загустеет и начнет отделяться от стенок.
5. Выливаем слой тоффи на песочное основание.
6. Растопить шоколад на водяной бане, добавить масло, перемешать и залить пласт.
7. Орехи выложить на шоколад и слегка вдавить. Полностью охладить.
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