Очень вкусно приготовить сливовое варенье на зиму с шоколадом. Для такого рецепта вам понадобится обычное какао, а также орехи. Заготовку можно использовать как начинку для разнообразной выпечки.

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Идея приготовления сливового варенья с шоколадом на зиму опубликована на странице фудблогера Алины с ником cook with alina в Instagram. Корица придаст особый аромат такому десерту.

Ингредиенты:

слива – 600 г

сахар – 200 г

какао (без сахара) – 1 ст.л.

корица – 1 ч.л.

гвоздика – 2 шт.

грецкий орех – 100 г

Способ приготовления:

1. Слива разделить пополам, достать косточки.

2. Сложить половинки в кастрюлю и засыпать сахаром.

3. Оставить при комнатной температуре минимум на 3 часа, чтобы слива пустила сок.

4. После этого поставить на небольшой огонь и после закипания варить 30 минут.

5. Добавить корицу, какао и варить еще 10 минут.

6. Всыпать орешки и варить еще 5 минут на маленьком огне.

7. Разлить готовое горячее варенье по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.

8. Можно употреблять самостоятельно в качестве десерта или поливать блины, панкейки, сырники.

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