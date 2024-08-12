Самое вкусное сливовое варенье с шоколадом: как приготовить десерт на зиму
Очень вкусно приготовить сливовое варенье на зиму с шоколадом. Для такого рецепта вам понадобится обычное какао, а также орехи. Заготовку можно использовать как начинку для разнообразной выпечки.
Идея приготовления сливового варенья с шоколадом на зиму опубликована на странице фудблогера Алины с ником cook with alina в Instagram. Корица придаст особый аромат такому десерту.
Ингредиенты:
- слива – 600 г
- сахар – 200 г
- какао (без сахара) – 1 ст.л.
- корица – 1 ч.л.
- гвоздика – 2 шт.
- грецкий орех – 100 г
Способ приготовления:
1. Слива разделить пополам, достать косточки.
2. Сложить половинки в кастрюлю и засыпать сахаром.
3. Оставить при комнатной температуре минимум на 3 часа, чтобы слива пустила сок.
4. После этого поставить на небольшой огонь и после закипания варить 30 минут.
5. Добавить корицу, какао и варить еще 10 минут.
6. Всыпать орешки и варить еще 5 минут на маленьком огне.
7. Разлить готовое горячее варенье по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.
8. Можно употреблять самостоятельно в качестве десерта или поливать блины, панкейки, сырники.
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