Для того, чтобы домашняя пицца получилась тонкой и не похожей на пирог, тесто для нее нужно готовить на молоке. Вы легко замешаете эластичную основу, которая раскатится без лишних усилий. Останется только выложить вкусную начинку.

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Идея приготовления тонкой домашней пиццы на молоке опубликована на странице фудблгера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Дрожжи можно использовать сухие.

Ингредиенты на две круглые пиццы диаметром 32 сантиметра:

молоко – 120 г

сахар – 1,5 ч.л.

сухие дрожжи – 2 ч.л.

масло – 3 ст.л.

яйца – 1 шт.

соль – щепотка

мука – 270 г +-

Способ приготовления:

1. Подогреть молоко до теплого состояния.

2. В теплом молоке растворить сахар, добавить дрожжи, перемешать.

3. Молоко с дрожжами накрыть крышкой и отставить на 10-15 минут. На поверхности должна образоваться шапочка – это значит, что дрожжи активные и с ними можно работать дальше.

4. К активным дрожжам добавить яйцо и масло, тщательно перемешать массу венчиком.

5. Частями начать добавлять муку.

6. Пока тесто жидкое – перемешать его венчиком в емкости.

7. Когда тесто соберется в липкий шар – переложить его на рабочую поверхность, усыпанную мукой. Продолжить замес, понемногу подсыпая муку. Должно получиться мягкое, приятное, упругое тесто. Вымешивать его нужно примерно 7 минут. Муки может потребоваться чуть больше или меньше.

8. Положить тесто в подходящую емкость, накрыть крышкой и поставить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться в 2-3 раза.⠀

9. Тесто чуть-чуть вымесить и разделить на 2 части.

10. Пергаментную бумагу посыпать мукой, раскатать на ней тесто и перенести ее на противень.

11. Смазать тесто томатным соусом. Выложить начинку, сыр.

12. Выпекать пиццу при температуре 200 градусов 12 минут. Время зависит от духовки и толщины пиццы.

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