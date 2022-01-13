Самые быстрые пирожки с мясом и черносливом по рецепту Евгения Клопотенко
Пирожки умеет готовить практически каждая хозяйка, ведь сделать их – проще простого. Самое главное – замесить удачное, ароматное тесто и выбрать удачную начинку, этот может быть мясо, печень, крупы, фрукты, ягоды, творог.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных пирожков на слоеном тесте с мясом и черносливом, которые очень просто готовятся.
Совет: если вы не умеете готовить дрожжевое теста – возьмите готовое слоеное.
Ингредиенты:
Филе индейки – 200 г
Сметана – 2 ст. л.
Чернослив – 100 г
Слоеное тесто – 500 г
Куриное яйцо – 1 шт.
Соль, перец – перец
Способ приготовления:
1. Филе индейки нарежьте тонкими слайсами, переложите на противень, и запекайте в духовке в течение 10 минут.
2. После нарежьте его вместе с черносливом, посолите, поперчите.
3. Тесто предварительно разморозьте, раскатайте и при помощи специальной формы или стакана сформируйте кружки диаметром приблизительно 10-12 см.
4. После в центр каждого выложите начинку, накройте другим куском теста и соедините края при помощи вилки.
5. Сверху сделайте ножом надрезы.
6. Взбейте яйца, смажьте пирожки и отправьте в духовку на 10-12 минут при 180 С.
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