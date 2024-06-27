Блог | Самые известные соусы мира: топ 5 рецептов
Соевый соус
Ингредиенты:
Концентрат кикоман - 6 частей,
Вода - 4 части,
Сахар коричневый - 100 г.
Доведите массу до кипения и охладите. Соус станет прекрасной добавкой к многим блюдам и заменит соль.
Терияки
Ингредиенты
Соевый соус - 100 мл,
Вода - 100 мл,
Измельченный корень имбиря - 1/2 ч.л.,
1 зубчик чеснока,
Коричневый сахар - 1 ч.л.,
Мед - 1 ст.л.
Соус отлично подойдет для маринования мяса, рыбы и морепродуктов.
Чимичури
Ингредиенты:
Петрушка - 1 пучок,
Кинза - 1 пучок,
Зеленый лук - 1 пучок,
Красный лук - 1/2 шт.,
Красный острый перец (если любите менее острый перец, добавьте или замените на зеленый сладкий перец) - 1 шт.,
Зеленые маслины без косточек - 100 г,
4 зубчика чеснока,
Лимонный сок - 4 ст.л.,
Оливковое масло - 200 мл,
Соль и перец - по вкусу.
Получается очень вкусный и полезный соус для настоящих гурманов.
Остро-сладкий соус
Ингредиенты:
Острый перец - 2 шт.,
2 зубчика чеснока,
Рисовый уксус - 1/4 стакана,
Вода - 1/4 стакана,
Сахар - 1/2 стакана,
Крахмал - 1 ст.л.,
Вода - 2 ст.л.
Соус простой в приготовлении и в применении. Придает пикантность любому, даже паровому, блюду.
Томатный итальянский соус
Ингредиенты:
Лук - 1/2 шт.,
2 зубчика чеснока,
Консервированные томаты (лучше измельченные) - 400 г,
Сахар и соль - по вкусу,
Орегано (сушеный) - 1 ч.л.,
Базилик (сушеный) - 1 ч.л.,
Оливковое масло.
Соус подойдет для любой пасты и лазаньи.