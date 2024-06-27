Соевый соус

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Ингредиенты:

Концентрат кикоман - 6 частей,

Вода - 4 части,

Сахар коричневый - 100 г.

Доведите массу до кипения и охладите. Соус станет прекрасной добавкой к многим блюдам и заменит соль.

Терияки

Ингредиенты

Соевый соус - 100 мл,

Вода - 100 мл,

Измельченный корень имбиря - 1/2 ч.л.,

1 зубчик чеснока,

Коричневый сахар - 1 ч.л.,

Мед - 1 ст.л.

Соус отлично подойдет для маринования мяса, рыбы и морепродуктов.

Чимичури

Ингредиенты:

Петрушка - 1 пучок,

Кинза - 1 пучок,

Зеленый лук - 1 пучок,

Красный лук - 1/2 шт.,

Красный острый перец (если любите менее острый перец, добавьте или замените на зеленый сладкий перец) - 1 шт.,

Зеленые маслины без косточек - 100 г,

4 зубчика чеснока,

Лимонный сок - 4 ст.л.,

Оливковое масло - 200 мл,

Соль и перец - по вкусу.

Получается очень вкусный и полезный соус для настоящих гурманов.

Остро-сладкий соус

Ингредиенты:

Острый перец - 2 шт.,

2 зубчика чеснока,

Рисовый уксус - 1/4 стакана,

Вода - 1/4 стакана,

Сахар - 1/2 стакана,

Крахмал - 1 ст.л.,

Вода - 2 ст.л.

Соус простой в приготовлении и в применении. Придает пикантность любому, даже паровому, блюду.

Томатный итальянский соус

Ингредиенты:

Лук - 1/2 шт.,

2 зубчика чеснока,

Консервированные томаты (лучше измельченные) - 400 г,

Сахар и соль - по вкусу,

Орегано (сушеный) - 1 ч.л.,

Базилик (сушеный) - 1 ч.л.,

Оливковое масло.

Соус подойдет для любой пасты и лазаньи.