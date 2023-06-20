Самые ленивые творожные вареники. Полезный завтрак

Час приготування: 10 хв. Порції: 3 Складність: легко

Якщо ви думаєте що ж ще можна приготувати з сиру, зверніть увагу на цей дуже простий, швидкий в приготуванні і корисний рецепт. Просто сирники та запіканку на сніданок наш син не їсть, а от ці варенички обожнює.

Інгредієнти:

- 400 г. сиру

- пакетик ванільного цукру або ч. л. ваніліну та 1 ст. л. цукру

- 4 ст. л. борошна

- 1 яйце

- дрібка солі для варіння

- сметана для подачі

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1. Підготуйте інгредієнти, поки готуєте тісто, поставте приблизно 2 л. води на вогонь, щоб вона була готова коли потрібна. Добре посоліть.

2. Легко збийте яйце та цукор

3. Додайте сир та розімніть його виделкою. Потім додайте борошно. Я зазвичай використовую 1 ст. л. борошна на 100 гр. сиру. Тобто не дуже багато, щоб вареники лишались більш сирними ніж борошнистими.

4. Присипте робочу поверхню борошном, перекладіть туди готове тісто, розкачайте на дві ковбаски та наріжте на шматочки бажаного розміру. Коли вода вже кипітиме покидайте варенички в каструлю та варіть близько 2 хв. на середньому вогні. Вареники готові як спливуть на поверхню. Дістаньте їх шумівкою, перекладіть в тарілку, можна трохи присипати цукром. Смачного!