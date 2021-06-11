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Самые необычные начинки для пельменей, которые стоит приготовить

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Пельмени – вкусное, сытное блюдо, особенно – если его приготовить дома из хорошего мяса. Но, если вам надоели классически пельмени – не беда, ведь можно сделать совершенно потрясающую начинку, которая изменит и раскроет их вкус по-новому.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусные и необычные начинки для пельменей.

1. Пельмени с крапивой

Пельмени с разными начинками
Пельмени с разными начинками. Источник: pixabay.com

Ингредиенты для начинки:

  • молодая крапива – 500 г

  • сливочное масло – 100 г

  • яйца – 3 шт.

  • зеленый лук – 100 г

  • соль – по вкусу

Для теста:

  • яйца – 3 шт.

  • мука – 3 ст

  • вода – 1 ч. л.

  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто и отправьте его в холодильник

  2. Для начинка: крапиву помойте холодной водой, обсушите, мелко порежьте вместе с зеленым луком.

  3. Выложите в сковороду, добавьте масло и тушите на медленном огне около 15-20 минут.

  4. Яйца взбейте с солью и добавьте к крапиве, хорошо перемешайте и тушите. Дайте готовой начинке остыть.

  5. Слепите пельмени и бросьте в кипящую воду, варите около 5-7 минут.

2. Пельмени с сыром и томатами

Как сделать вкусные начинки для пельменей
Как сделать вкусные начинки для пельменей. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • сыр (рикотта, фета, моцарелла, адыгейский, на ваш вкус) – 200 г

  • томаты – 4 шт.

  • эстрагон – 1/2 пучка

  • сливочное масло – 4 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Предварительно сделайте тесто для пельменей и отправьте его в холодильник.

  2. ​​​​​​​Натрите сыр, из томатов снимите кожуру, порежьте кубиком и протушите на сливочном масле около 5-7 минут, добавьте эстрагон, посолите, поперчите и все перемешайте.

  3. Тесто раскатайте, выкладываем начинкой и лепим.

  4. Бросаем в кипящую воду и варим до готовности.

3. Пельмени с кальмаром

Пельмени с кальмаром
Пельмени с кальмаром. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • кальмары – 700 г

  • лук – 1 шт.

  • яйца – 1 шт.

  • чеснок – 2 зуб.

  • мука – 2 ст

  • кипяток – 2 ст

  • оливковое масло – 2 ч. л.

  • соевый соус – по вкусу

  • соль, перец – по вкусу

​​​​​​​ ​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Смешайте в глубокой миске муку с солью и добавьте 2 стакана кипятка и замешивайте тесто. Аккуратно добавьте оливковое масло и хорошо вымешайте. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте, пока не подойдет.

  2. Для начинки: очистите мясо кальмара, хорошо его промойте, обсушите и дважды пропустите через мясорубку вместе с очищенным луком и чесноком.

  3. Все хорошо посолите, поперчите, перемешайте.

  4. Тесто раскатайте, выложите начинку и варите до готовности.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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