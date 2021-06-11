Самые необычные начинки для пельменей, которые стоит приготовить

Пельмени – вкусное, сытное блюдо, особенно – если его приготовить дома из хорошего мяса. Но, если вам надоели классически пельмени – не беда, ведь можно сделать совершенно потрясающую начинку, которая изменит и раскроет их вкус по-новому.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусные и необычные начинки для пельменей.
1. Пельмени с крапивой
Ингредиенты для начинки:
молодая крапива – 500 г
сливочное масло – 100 г
яйца – 3 шт.
зеленый лук – 100 г
соль – по вкусу
Для теста:
яйца – 3 шт.
мука – 3 ст
вода – 1 ч. л.
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Замесите тесто и отправьте его в холодильник
Для начинка: крапиву помойте холодной водой, обсушите, мелко порежьте вместе с зеленым луком.
Выложите в сковороду, добавьте масло и тушите на медленном огне около 15-20 минут.
Яйца взбейте с солью и добавьте к крапиве, хорошо перемешайте и тушите. Дайте готовой начинке остыть.
Слепите пельмени и бросьте в кипящую воду, варите около 5-7 минут.
2. Пельмени с сыром и томатами
Ингредиенты:
сыр (рикотта, фета, моцарелла, адыгейский, на ваш вкус) – 200 г
томаты – 4 шт.
эстрагон – 1/2 пучка
сливочное масло – 4 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Предварительно сделайте тесто для пельменей и отправьте его в холодильник.
Натрите сыр, из томатов снимите кожуру, порежьте кубиком и протушите на сливочном масле около 5-7 минут, добавьте эстрагон, посолите, поперчите и все перемешайте.
Тесто раскатайте, выкладываем начинкой и лепим.
Бросаем в кипящую воду и варим до готовности.
3. Пельмени с кальмаром
Ингредиенты:
кальмары – 700 г
лук – 1 шт.
яйца – 1 шт.
чеснок – 2 зуб.
мука – 2 ст
кипяток – 2 ст
оливковое масло – 2 ч. л.
соевый соус – по вкусу
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Смешайте в глубокой миске муку с солью и добавьте 2 стакана кипятка и замешивайте тесто. Аккуратно добавьте оливковое масло и хорошо вымешайте. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте, пока не подойдет.
Для начинки: очистите мясо кальмара, хорошо его промойте, обсушите и дважды пропустите через мясорубку вместе с очищенным луком и чесноком.
Все хорошо посолите, поперчите, перемешайте.
Тесто раскатайте, выложите начинку и варите до готовности.
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