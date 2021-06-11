Самые необычные начинки для пельменей, которые стоит приготовить

Пельмени – вкусное, сытное блюдо, особенно – если его приготовить дома из хорошего мяса. Но, если вам надоели классически пельмени – не беда, ведь можно сделать совершенно потрясающую начинку, которая изменит и раскроет их вкус по-новому.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусные и необычные начинки для пельменей.

1. Пельмени с крапивой

Пельмени с разными начинками. Источник: pixabay.com

Ингредиенты для начинки:

молодая крапива – 500 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 3 шт.

зеленый лук – 100 г

соль – по вкусу

Для теста:

яйца – 3 шт.

мука – 3 ст

вода – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Замесите тесто и отправьте его в холодильник Для начинка: крапиву помойте холодной водой, обсушите, мелко порежьте вместе с зеленым луком. Выложите в сковороду, добавьте масло и тушите на медленном огне около 15-20 минут. Яйца взбейте с солью и добавьте к крапиве, хорошо перемешайте и тушите. Дайте готовой начинке остыть. Слепите пельмени и бросьте в кипящую воду, варите около 5-7 минут.

2. Пельмени с сыром и томатами

Как сделать вкусные начинки для пельменей. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

сыр (рикотта, фета, моцарелла, адыгейский, на ваш вкус) – 200 г

томаты – 4 шт.

эстрагон – 1/2 пучка

сливочное масло – 4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Предварительно сделайте тесто для пельменей и отправьте его в холодильник. ​​​​​​​Натрите сыр, из томатов снимите кожуру, порежьте кубиком и протушите на сливочном масле около 5-7 минут, добавьте эстрагон, посолите, поперчите и все перемешайте. Тесто раскатайте, выкладываем начинкой и лепим. Бросаем в кипящую воду и варим до готовности.

3. Пельмени с кальмаром

Пельмени с кальмаром. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

кальмары – 700 г

лук – 1 шт.

яйца – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

мука – 2 ст

кипяток – 2 ст

оливковое масло – 2 ч. л.

соевый соус – по вкусу

соль, перец – по вкусу

​​​​​​​ ​​​​​​​Способ приготовления:

Смешайте в глубокой миске муку с солью и добавьте 2 стакана кипятка и замешивайте тесто. Аккуратно добавьте оливковое масло и хорошо вымешайте. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте, пока не подойдет. Для начинки: очистите мясо кальмара, хорошо его промойте, обсушите и дважды пропустите через мясорубку вместе с очищенным луком и чесноком. Все хорошо посолите, поперчите, перемешайте. Тесто раскатайте, выложите начинку и варите до готовности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить диетические сырники всего за 7 минут с разными начинками.

Какие летние коктейли лучше всего помогут сбросить лишний вес, что обязательно к каждому нужно добавить, чтобы усилить эффект.

3 рецепта вкусных и диетических салатов, которые готовятся очень быстро и легко и есть их можно даже на ужин.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram