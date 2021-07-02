Самые полезные каши на завтрак

Завтракать кашей – очень хороша традиция, ведь крупы очень полезны для организма в целом, если например, съесть овсянку на завтрак, вы не только не наберет вес, но еще и сделаете очень полезную работу для желудка. Не стоит забывать, что благодаря крупам организм способен очищаться, избавляться от шлаков и токсинов, они служат хорошим средством для похудения.

Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень каш, которые рекомендуется есть именно на завтрак, чтобы получить еще больше пользы.

1. Овсянка

Овсяная крупа. Источник: pixabay.com

Эту кашу обязательно нужно есть детям, так как она богата на железо и калий, которые так необходимы для детского организма.

Если вы на диете, она также отлично подойдет, в ней содержаться "медленные углеводы" и благодаря им вы надолго сможете забыть о голоде и получите заряд энергии на пару часов, но не наберете вес.

Овсянку можно есть с молоком, которое можно заменить растительным, а также делать овсяные блины, добавлять в йогурт, а также готовить торты.

2. Гречка

Гречку можно есть на завтрак, обед и ужин. Источник: pixabay.com

Это абсолютно диетический и очень полезный продукт, в крупах много магния, калия и витаминов РР. В ней мало сахара, это позволяет употреблять ее людям с сахарным диабетом.

Утром отлично кушать гречку, она "зарядит" организм энергией на пару часов и избавит от чувства голода.

3. Рис

Каша из риса отлично выводит шлаки из организма, ее нужно есть при заболевания ЖКТ. Употребление бурого риса улучшит состояние волос, кожи и ногтей.

К тому же крупа богата на сложные углеводы и крахмал, которые способствуют быстрому насыщению.

4. Пшено

Пшено очень полезное для организма. Источник: pixabay.com

Эта каша улучшит обмен веществ в организме, а также в ней много цинка, меди и витаминов, которые благоприятно влияют на нервную систему. Она отлично подходит для диет, в ней низкое содержание жиров. Готовится очень быстро и будет идеальным вариантом завтрака.

5. Кукуруза

В ней высокое содержание клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, а также в ее состав не входит глютен, поэтому кукурузная каша – отличный выбор для диетического и детского питания.

Также насыщенность блюда углеводами долго не позволяет проявиться чувству голода, поэтому она отлично подходит для завтрака.

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