Самые полезные каши на завтрак

Завтракать кашей – очень хороша традиция, ведь крупы очень полезны для организма в целом, если например, съесть овсянку на завтрак, вы не только не наберет вес, но еще и сделаете очень полезную работу для желудка. Не стоит забывать, что благодаря крупам организм способен очищаться, избавляться от шлаков и токсинов, они служат хорошим средством для похудения.
Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень каш, которые рекомендуется есть именно на завтрак, чтобы получить еще больше пользы.
1. Овсянка
Эту кашу обязательно нужно есть детям, так как она богата на железо и калий, которые так необходимы для детского организма.
Если вы на диете, она также отлично подойдет, в ней содержаться "медленные углеводы" и благодаря им вы надолго сможете забыть о голоде и получите заряд энергии на пару часов, но не наберете вес.
Овсянку можно есть с молоком, которое можно заменить растительным, а также делать овсяные блины, добавлять в йогурт, а также готовить торты.
2. Гречка
Это абсолютно диетический и очень полезный продукт, в крупах много магния, калия и витаминов РР. В ней мало сахара, это позволяет употреблять ее людям с сахарным диабетом.
Утром отлично кушать гречку, она "зарядит" организм энергией на пару часов и избавит от чувства голода.
3. Рис
Каша из риса отлично выводит шлаки из организма, ее нужно есть при заболевания ЖКТ. Употребление бурого риса улучшит состояние волос, кожи и ногтей.
К тому же крупа богата на сложные углеводы и крахмал, которые способствуют быстрому насыщению.
4. Пшено
Эта каша улучшит обмен веществ в организме, а также в ней много цинка, меди и витаминов, которые благоприятно влияют на нервную систему. Она отлично подходит для диет, в ней низкое содержание жиров. Готовится очень быстро и будет идеальным вариантом завтрака.
5. Кукуруза
В ней высокое содержание клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, а также в ее состав не входит глютен, поэтому кукурузная каша – отличный выбор для диетического и детского питания.
Также насыщенность блюда углеводами долго не позволяет проявиться чувству голода, поэтому она отлично подходит для завтрака.
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