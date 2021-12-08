Самые популярные рецепты 2021 года по версии The New York Times: топ-3

Все гениальное – просто. В современных условиях и в бешеном темпе жизни люди не хотят проводить уйму времени за плитой, готовя еду. Следовательно, блюда должны быть простыми и доступными, выглядя при этом как настоящее произведение кулинарного искусства. Как, например, сливочная яичница или суп с фасолью.

Редакция FoodOboz поделится подборкой популярнейших рецептов за 2021 год по версии издания The New York Times.

Сливочная яичница-болтунья

Блюдо, кстати, лидирует в подборке. И, возможно, приготовить яичницу будет по силам даже маленькому ребенку. Впрочем, именно для сливочной болтуньи нужно знать некоторые секретики.

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Ингредиенты:

кукурузный/картофельный крахмал – 2 ч. л.

холодное сливочное масло – 4 ст. л.

яйца – 4 шт

соль

Способ приготовления:

1. В миске взбить крахмал с 1,5 ст. л. воды, чтобы не осталось комочков.

2. Добавить половину сливочного масла.

3. Добавить яйца, соль и взбить до однородности.

4. В разогретую сковороду добавить 1 ст. л. воды и размешать до тех пор пока вода не испарится. Добавить оставшееся сливочное масло и размешивать в течение 10 секунд.

5. Вылить на сковороду яичную смесь и жарить до готовности, постоянно помешивая.

Запеченные макароны со сливками

Много соуса и сыра – все, как мы любим. А легкой и кремовой текстуры можно достичь именно благодаря запеканию.

Ингредиенты:

макароны – 450 г

сливочное масло – 0, 5 ст

мука – 0, 5 ст

молоко – 6 ст

сыр чедер – 450-500 г

любой другой твердый сыр – 2 ст.

сухой чеснок – 0,4 ч. л.

соль, перец

горчичный порошок – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180-200 градусов.

2. Отварить макароны до готовности.

3. В отдельной кастрюле растопить сливочное масло, добавить муку и постоянно помешивать до образования однородной массы.

4. Налить молоко и варить, постоянно помешивая, в течение 2-5 минут.

5. Добавить натертый сыр и специи. Варить до полного растворения творога.

6. В форму выложить макароны и залить сырным соусом.

7. Выпекать в течение 15-20 минут.

Фасолевый суп с лимонным соком

Идеальный суп для любителей бобовых, а также тех, кто хочет разнообразить привычное блюдо.

Ингредиенты:

оливковое масло – 3 ст. л.

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

овощи

зелень – 1 пучок

томатная паста 1 ст. л.

молотый тмин – 0,5 ч. л.

фарш индейки – 500 г

красный молотый перец

чеснок – 3 зубчика

свежий натертый имбирь – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

куриный бульон – 1 л

белая фасоль – 2 б

томатная паста – 1 ст. л.

лимонный сок

Способ приготовления:

1 В большой кастрюле растопить сливочное масло.

2 Добавить лук, морковь и обжарить до золотистого цвета.

3. Нарезать небольшими кубиками овощи и положить в кастрюлю.

4. Добавить томатную пасту, специи, фарш и обжарить в румяную корочку мяса.

5. Налить бульон, добавить фасоль и довести до кипения. Варить еще 15-20 минут.

6. Добавить измельченную зелень, лимонный сок, соль и специи по вкусу.

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