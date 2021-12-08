Самые популярные рецепты 2021 года по версии The New York Times: топ-3
Все гениальное – просто. В современных условиях и в бешеном темпе жизни люди не хотят проводить уйму времени за плитой, готовя еду. Следовательно, блюда должны быть простыми и доступными, выглядя при этом как настоящее произведение кулинарного искусства. Как, например, сливочная яичница или суп с фасолью.
Редакция FoodOboz поделится подборкой популярнейших рецептов за 2021 год по версии издания The New York Times.
Сливочная яичница-болтунья
Блюдо, кстати, лидирует в подборке. И, возможно, приготовить яичницу будет по силам даже маленькому ребенку. Впрочем, именно для сливочной болтуньи нужно знать некоторые секретики.
Ингредиенты:
кукурузный/картофельный крахмал – 2 ч. л.
холодное сливочное масло – 4 ст. л.
яйца – 4 шт
соль
Способ приготовления:
1. В миске взбить крахмал с 1,5 ст. л. воды, чтобы не осталось комочков.
2. Добавить половину сливочного масла.
3. Добавить яйца, соль и взбить до однородности.
4. В разогретую сковороду добавить 1 ст. л. воды и размешать до тех пор пока вода не испарится. Добавить оставшееся сливочное масло и размешивать в течение 10 секунд.
5. Вылить на сковороду яичную смесь и жарить до готовности, постоянно помешивая.
Запеченные макароны со сливками
Много соуса и сыра – все, как мы любим. А легкой и кремовой текстуры можно достичь именно благодаря запеканию.
Ингредиенты:
макароны – 450 г
сливочное масло – 0, 5 ст
мука – 0, 5 ст
молоко – 6 ст
сыр чедер – 450-500 г
любой другой твердый сыр – 2 ст.
сухой чеснок – 0,4 ч. л.
соль, перец
горчичный порошок – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180-200 градусов.
2. Отварить макароны до готовности.
3. В отдельной кастрюле растопить сливочное масло, добавить муку и постоянно помешивать до образования однородной массы.
4. Налить молоко и варить, постоянно помешивая, в течение 2-5 минут.
5. Добавить натертый сыр и специи. Варить до полного растворения творога.
6. В форму выложить макароны и залить сырным соусом.
7. Выпекать в течение 15-20 минут.
Фасолевый суп с лимонным соком
Идеальный суп для любителей бобовых, а также тех, кто хочет разнообразить привычное блюдо.
Ингредиенты:
оливковое масло – 3 ст. л.
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
овощи
зелень – 1 пучок
томатная паста 1 ст. л.
молотый тмин – 0,5 ч. л.
фарш индейки – 500 г
красный молотый перец
чеснок – 3 зубчика
свежий натертый имбирь – 1 ст. л.
соль – 1 ч. л.
куриный бульон – 1 л
белая фасоль – 2 б
томатная паста – 1 ст. л.
лимонный сок
Способ приготовления:
1 В большой кастрюле растопить сливочное масло.
2 Добавить лук, морковь и обжарить до золотистого цвета.
3. Нарезать небольшими кубиками овощи и положить в кастрюлю.
4. Добавить томатную пасту, специи, фарш и обжарить в румяную корочку мяса.
5. Налить бульон, добавить фасоль и довести до кипения. Варить еще 15-20 минут.
6. Добавить измельченную зелень, лимонный сок, соль и специи по вкусу.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: