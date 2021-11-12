Самые простые рецепты салатов с авокадо: доступные ингредиенты

Если раньше об авокадо мало кто слышал и знал, то сегодня это один из любимых фруктов. Авокадо удачно сочетается во многих блюдах. Но лучше всего себя проявляет в салатах: правильно раскрывается и придает насыщенный вкус. Важно лишь удачно соединить его с другими овощами и фруктами.

Редакция FoodOboz поделится простыми идеями салатов из авокадо. Опубликовано на Youtube-канале VegaNik. ( Для того чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Салат с кукурузой и авокадо

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт

Огурец – 1 шт

Кукуруза консервированная – 1\2 банки

Помидоры черри – 10 шт

Синий лук – 1\4 шт

Оливковое масло – 1 ст. л.

Сироп агавы или мед – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Французская горчица – 1 ч. л.

Соль, перец

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Способ приготовления:

1. В миску насыпать кукурузу.

2. Нарезать авокадо, огурец, черри и лук. Добавить в кукурузу.

3. Сделать заправку в салат: оливковое масло смешать с соком лимона, горчицей, сиропом агавы или медом, солью и перцем.

4. Полить салат и перемешать.

Салат с авокадо и виноградом

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт

Розовый виноград – 200 г

Шпинат – 50 г

Синий лук – 1\4 шт

Жареные грецкие орехи – 20 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Бальзамический уксус – для декора

Способ приготовления:

1. Виноград порезать на половинки.

2. Авокадо и лук порезать слайсами.

3. Разложить шпинат на тарелку.

4. Выложить виноград, лук и авокадо.

5. Посыпать грецкими орехами.

6. Полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

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