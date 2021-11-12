Самые простые рецепты салатов с авокадо: доступные ингредиенты
Если раньше об авокадо мало кто слышал и знал, то сегодня это один из любимых фруктов. Авокадо удачно сочетается во многих блюдах. Но лучше всего себя проявляет в салатах: правильно раскрывается и придает насыщенный вкус. Важно лишь удачно соединить его с другими овощами и фруктами.
Редакция FoodOboz поделится простыми идеями салатов из авокадо. Опубликовано на Youtube-канале VegaNik. ( Для того чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Салат с кукурузой и авокадо
Ингредиенты:
Авокадо – 1 шт
Огурец – 1 шт
Кукуруза консервированная – 1\2 банки
Помидоры черри – 10 шт
Синий лук – 1\4 шт
Оливковое масло – 1 ст. л.
Сироп агавы или мед – 1 ст. л.
Лимонный сок – 1 ч. л.
Французская горчица – 1 ч. л.
Соль, перец
Способ приготовления:
1. В миску насыпать кукурузу.
2. Нарезать авокадо, огурец, черри и лук. Добавить в кукурузу.
3. Сделать заправку в салат: оливковое масло смешать с соком лимона, горчицей, сиропом агавы или медом, солью и перцем.
4. Полить салат и перемешать.
Салат с авокадо и виноградом
Ингредиенты:
Авокадо – 1 шт
Розовый виноград – 200 г
Шпинат – 50 г
Синий лук – 1\4 шт
Жареные грецкие орехи – 20 г
Оливковое масло – 1 ст. л.
Бальзамический уксус – для декора
Способ приготовления:
1. Виноград порезать на половинки.
2. Авокадо и лук порезать слайсами.
3. Разложить шпинат на тарелку.
4. Выложить виноград, лук и авокадо.
5. Посыпать грецкими орехами.
6. Полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
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