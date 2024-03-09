Самые сочные чебуреки: таким их сделает секретный ингредиент
Чебуреки вкусны только тогда, когда они сочные и хрустящие одновременно. Для того чтобы они получились именно такими, нужно знать некоторые секреты.
Всеми секретами приготовления хрустящих и сочных чебуреков поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В Instagram она рассказала, что нужно добавить к тесту, чтобы оно получилось хрустящим, и к фаршу, чтобы был сочным.
Ингредиенты
- Мука – 400 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Водка – 20 мл
- Масло растительное – 40 мл
- Окроп – 200 мл
Ингредиенты для начинки
- Фарш – 500 гр
- Лук – 2 шт
- Вода – 70 мл
- Соль
- Перец
- Любимые специи
Способ приготовления
1.В просеянную муку добавляем соль и воду, размешиваем.
2.Добавляем водку, масло и замешиваем тесто.
3. Выкладываем тесто в миску, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
4. Лук с водой перебиваем блендером и добавляем в фарш.
5.Добавляем любимые специи, соль, перец и перемешиваем до однородности.
6. Разделяем тесто на 10-12 частей, каждую из которых раскатываем на поверхности в тонкий слой.
7. Вырезаем из раскатанного теста круг с помощью тарелки и выкладываем на одну половину начинки.
8. Накрываем второй половиной и закрываем края вилкой.
9. Обжариваем чебуреки на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом в течение 4 минут с каждой стороны.
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