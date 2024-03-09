Чебуреки вкусны только тогда, когда они сочные и хрустящие одновременно. Для того чтобы они получились именно такими, нужно знать некоторые секреты.

Всеми секретами приготовления хрустящих и сочных чебуреков поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В Instagram она рассказала, что нужно добавить к тесту, чтобы оно получилось хрустящим, и к фаршу, чтобы был сочным.

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Ингредиенты

Мука – 400 гр

Соль – 1 ч.л.

Водка – 20 мл

Масло растительное – 40 мл

Окроп – 200 мл

Ингредиенты для начинки

Фарш – 500 гр

Лук – 2 шт

Вода – 70 мл

Соль

Перец

Любимые специи

Способ приготовления

1.В просеянную муку добавляем соль и воду, размешиваем.

2.Добавляем водку, масло и замешиваем тесто.

3. Выкладываем тесто в миску, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

4. Лук с водой перебиваем блендером и добавляем в фарш.

5.Добавляем любимые специи, соль, перец и перемешиваем до однородности.

6. Разделяем тесто на 10-12 частей, каждую из которых раскатываем на поверхности в тонкий слой.

7. Вырезаем из раскатанного теста круг с помощью тарелки и выкладываем на одну половину начинки.

8. Накрываем второй половиной и закрываем края вилкой.

9. Обжариваем чебуреки на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом в течение 4 минут с каждой стороны.

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