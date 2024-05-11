Самое куриное мясо запекается быстрее всего. Но после приготовления оно может получиться достаточно сухим. Поэтому нужно правильно замариновать продукт.

Идея приготовления нежнейших куриных бедер в духовке опубликована на странице фудблогера с ником zefirka_recipes в Instagram. Вам потребуются максимально простые ингредиенты.

Ингредиенты:

куриные бедра – 4-5 шт.

соевый соус – 8 ст.л.

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кетчуп – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

горчица – 2 ч.л.

чеснок – 1-2 зубчика

приправа к курице – по вкусу

соль, перец

Способ приготовления:

1. Окорочка помыть.

2. Обсушить бумажным полотенцем, посолить, поперчить.

3. Добавить приправу к курице по вкусу.

4. В отдельной миске соединить соевый соус, жидкий мед, кетчуп и классическую горчицу.

5. Пропустить чеснок через пресс и тщательно перемешать до однородности.

6. Мясо выложить в форму и залить соусом.

7. Запекаем 25-30 мин при 180, затем переворачиваем и еще столько же. Мясо просто тает во рту.

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