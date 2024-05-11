Самые сочные куриные бедра в духовке: с чем запечь мясо
Самое куриное мясо запекается быстрее всего. Но после приготовления оно может получиться достаточно сухим. Поэтому нужно правильно замариновать продукт.
Идея приготовления нежнейших куриных бедер в духовке опубликована на странице фудблогера с ником zefirka_recipes в Instagram. Вам потребуются максимально простые ингредиенты.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 4-5 шт.
- соевый соус – 8 ст.л.
- кетчуп – 3 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- горчица – 2 ч.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- приправа к курице – по вкусу
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Окорочка помыть.
2. Обсушить бумажным полотенцем, посолить, поперчить.
3. Добавить приправу к курице по вкусу.
4. В отдельной миске соединить соевый соус, жидкий мед, кетчуп и классическую горчицу.
5. Пропустить чеснок через пресс и тщательно перемешать до однородности.
6. Мясо выложить в форму и залить соусом.
7. Запекаем 25-30 мин при 180, затем переворачиваем и еще столько же. Мясо просто тает во рту.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: