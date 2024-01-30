Как приготовить сочные стейки, не используя сковородку: рецепт для духовки
Лучше жареных на гриле сочных стейков могу быть только такие же стейки, только запеченные в духовке. В таком случае они не содержат в себе канцерогенных веществ, а также полностью сохранят свой вкус и аромат.
Рецептом свиных стейков, сделанных в духовке, поделилась в Instagram фудблогер с ником ya.na.cooking. Приготовив блюдо по этому рецепту, можно насладиться вкусным обедом без вредных примесей.
Ингредиенты
- Стейки – 2 шт
- Соль
- Перец
- Оливковое масло
- Розмарин – 2 веточки
- Чеснок – 2 зуб
Способ приготовления
1. Стейки промыть водой и высушить бумажным полотенцем.
2. Натереть стейки оливковым маслом, солью и перцем.
3. Выложить на сковороду и обжарить без добавления масла со всех сторон, запаковывая мясо.
4. Переложить стейки на пергамент, добавить по 1 веточке розмарина и зубчик чеснока к каждому стейку.
5. Завернуть пергамент, выложить на противень и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
6. Раскрыть пергамент и снова отправить в духовку для получения румяной корочки.
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