Как приготовить сочные стейки, не используя сковородку: рецепт для духовки

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сочные стейки, не используя сковородку: рецепт для духовки

Лучше жареных на гриле сочных стейков могу быть только такие же стейки, только запеченные в духовке. В таком случае они не содержат в себе канцерогенных веществ, а также полностью сохранят свой вкус и аромат.

Рецептом свиных стейков, сделанных в духовке, поделилась в Instagram фудблогер с ником ya.na.cooking. Приготовив блюдо по этому рецепту, можно насладиться вкусным обедом без вредных примесей.

Как приготовить сочные стейки, не используя сковородку: рецепт для духовки

Ингредиенты

  • Стейки – 2 шт
  • Соль
  • Перец
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  • Оливковое масло
  • Розмарин – 2 веточки
  • Чеснок – 2 зуб

Способ приготовления

1. Стейки промыть водой и высушить бумажным полотенцем.

2. Натереть стейки оливковым маслом, солью и перцем.

Как приготовить сочные стейки, не используя сковородку: рецепт для духовки

3. Выложить на сковороду и обжарить без добавления масла со всех сторон, запаковывая мясо.

4. Переложить стейки на пергамент, добавить по 1 веточке розмарина и зубчик чеснока к каждому стейку.

Как приготовить сочные стейки, не используя сковородку: рецепт для духовки

5. Завернуть пергамент, выложить на противень и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Как приготовить сочные стейки, не используя сковородку: рецепт для духовки

6. Раскрыть пергамент и снова отправить в духовку для получения румяной корочки.

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