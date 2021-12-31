Самые трендовые коктейли на Новый год 2022 года: топ-3

Спиртные напитки – неотъемлемая часть новогоднего празднования. И это может быть не только шампанское, вино или коньяк. В домашних условиях легко можно приготовить интересные напитки, которые идеально дополнят вашу вечеринку и удивят ярким вкусом.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из трех самых трендовых коктейлей, которые следует приготовить на Новый год 2022.

Мандариновая водка от mamma_mia_che_buono. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

водка – 30 мл

апельсин – 2 ломтика

мандарин – 2 шт

тростниковый сахар – 2 ч.л

несколько кубиков льда

стакан или фужер

Способ приготовления:

1. Разомнуть в стакане 2 ломтика апельсина и дольки 1-го мандарина.

Видео дня

2. Добавить тростниковый сахар.

3. Положить несколько кубиков льда.

4. Налить 30 мл водки и свежевыжатый сок 1-го мандарина.

5. Размешать все барной ложкой для коктейлей, украсить кусочком мандарина. Апельсин можно заменить лимоном.

Коктейль песко-пунш от miller.s_daughter_. Опубликовано на странице Instagram.

бренди – 50 мл

сахарный сироп – 25 мл

ананасовый сок – 50 мл

сок лайма – 25 мл

лед

Домашний Апероль Шприц от aleksandr_shevtsov777. Опубликовано на странице в Instagram.

ликер Апероль

газированная вода (Швепс)

шампанское Просекко

апельсины

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :