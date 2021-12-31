Самые трендовые коктейли на Новый год 2022 года: топ-3
Спиртные напитки – неотъемлемая часть новогоднего празднования. И это может быть не только шампанское, вино или коньяк. В домашних условиях легко можно приготовить интересные напитки, которые идеально дополнят вашу вечеринку и удивят ярким вкусом.
Редакция FoodOboz подготовила подборку из трех самых трендовых коктейлей, которые следует приготовить на Новый год 2022.
Мандариновая водка от mamma_mia_che_buono. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
водка – 30 мл
апельсин – 2 ломтика
мандарин – 2 шт
тростниковый сахар – 2 ч.л
несколько кубиков льда
стакан или фужер
Способ приготовления:
1. Разомнуть в стакане 2 ломтика апельсина и дольки 1-го мандарина.
2. Добавить тростниковый сахар.
3. Положить несколько кубиков льда.
4. Налить 30 мл водки и свежевыжатый сок 1-го мандарина.
5. Размешать все барной ложкой для коктейлей, украсить кусочком мандарина. Апельсин можно заменить лимоном.
Коктейль песко-пунш от miller.s_daughter_. Опубликовано на странице Instagram.
бренди – 50 мл
сахарный сироп – 25 мл
ананасовый сок – 50 мл
сок лайма – 25 мл
лед
Домашний Апероль Шприц от aleksandr_shevtsov777. Опубликовано на странице в Instagram.
ликер Апероль
газированная вода (Швепс)
шампанское Просекко
апельсины
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