Самые трендовые коктейли на Новый год 2022 года: топ-3

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Самые трендовые коктейли на Новый год 2022 года: топ-3

Спиртные напитки – неотъемлемая часть новогоднего празднования. И это может быть не только шампанское, вино или коньяк. В домашних условиях легко можно приготовить интересные напитки, которые идеально дополнят вашу вечеринку и удивят ярким вкусом.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из трех самых трендовых коктейлей, которые следует приготовить на Новый год 2022.

Мандариновая водка от mamma_mia_che_buono. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

  • водка – 30 мл

  • апельсин – 2 ломтика

  • мандарин – 2 шт

  • тростниковый сахар – 2 ч.л

  • несколько кубиков льда

  • стакан или фужер

Способ приготовления:

1. Разомнуть в стакане 2 ломтика апельсина и дольки 1-го мандарина.

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2. Добавить тростниковый сахар.

3. Положить несколько кубиков льда.

4. Налить 30 мл водки и свежевыжатый сок 1-го мандарина.

5. Размешать все барной ложкой для коктейлей, украсить кусочком мандарина. Апельсин можно заменить лимоном.

Коктейль песко-пунш от miller.s_daughter_. Опубликовано на странице Instagram.

  • бренди – 50 мл

  • сахарный сироп – 25 мл

  • ананасовый сок – 50 мл

  • сок лайма – 25 мл

  • лед

Домашний Апероль Шприц от aleksandr_shevtsov777. Опубликовано на странице в Instagram.

  • ликер Апероль

  • газированная вода (Швепс)

  • шампанское Просекко

  • апельсины

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