Самые удачные и вкусные чебуреки: делимся рецептом идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Хрустящие и сочные чебуреки

Чебуреки – очень вкусное мясное блюдо, основой которого является тесто и вкусная начинка. Самое важное по мнению кулинаров – сделать хорошее тесто, а также правильно их пожарить.

Кулинар Виктория (cook_with_me_at_home) поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних чебуреков, которые получатся просто идеальными.

Рецепт чебуреков

Ингредиенты:

Тесто:

  • вода холодная – 250 мл

  • соль – 1 ч. л.

Мука и яйца
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  • масло – 150 г

  • мука – 550 г

Начинка:

  • мясо – 300-350 г

  • лук – 100 г

Лук и фарш

  • специи: соль, перец – по вкусу

  • молоко

Смесь перцев

  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Масло растопите и охладите.

Ингредиенты для теста

2. В миску налейте холодную воду, туда добавьте соль и 4 ст. муки, а также масло, размешайте ложкой до однородности, а далее замешивайте тесто руками.

Как правильно приготовить тесто

3. Тесто должно быть мягким, эластичным и не должно липнуть к рукам.

Тесто для чебуреков

4. Готовое тесто раскатайте прямоугольником, сложить в три раза, раскатайте снова прямоугольником и сложите в четыре, далее заверните в пленку и положите в холодильник минимум на 1-1,5 часа.

Готовое тесто

5. Начинка: пропустите лук и мясо через мясорубку, к готовому фаршу добавьте специи и влейте молоко, хорошо перемешайте все до однородности.

Мясная начинка

6. Охлажденное тесто разделите на 16 частей, из каждой частицы сформируйте шарик.

Приготовление чебуреков

7. Далее из шарика сделайте тонкий круг, выложить на половину фарш, края хорошо защепите.

Как дома приготовить вкусные чебуреки

8. Разогрейте хорошо сковороду, налейте масло и пожарьте на меньшем среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Хрустящие и сочные чебуреки

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