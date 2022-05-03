Чебуреки – очень вкусное мясное блюдо, основой которого является тесто и вкусная начинка. Самое важное по мнению кулинаров – сделать хорошее тесто, а также правильно их пожарить.

Кулинар Виктория (cook_with_me_at_home) поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних чебуреков, которые получатся просто идеальными.

Ингредиенты:

Тесто:

вода холодная – 250 мл

соль – 1 ч. л.

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масло – 150 г

мука – 550 г

Начинка:

мясо – 300-350 г

лук – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

молоко

растительное масло

Способ приготовления:

1. Масло растопите и охладите.

2. В миску налейте холодную воду, туда добавьте соль и 4 ст. муки, а также масло, размешайте ложкой до однородности, а далее замешивайте тесто руками.

3. Тесто должно быть мягким, эластичным и не должно липнуть к рукам.

4. Готовое тесто раскатайте прямоугольником, сложить в три раза, раскатайте снова прямоугольником и сложите в четыре, далее заверните в пленку и положите в холодильник минимум на 1-1,5 часа.

5. Начинка: пропустите лук и мясо через мясорубку, к готовому фаршу добавьте специи и влейте молоко, хорошо перемешайте все до однородности.

6. Охлажденное тесто разделите на 16 частей, из каждой частицы сформируйте шарик.

7. Далее из шарика сделайте тонкий круг, выложить на половину фарш, края хорошо защепите.

8. Разогрейте хорошо сковороду, налейте масло и пожарьте на меньшем среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

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