Самые удачные пышные оладьи, которые точно поднимутся: в чем секрет идеального теста

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Самые удачные пышные оладьи, которые точно поднимутся: в чем секрет идеального теста

Оладьи на кефире – беспроигрышный вариант завтрака или перекуса для детей и взрослых. Изделия можно подать со свежими фруктами, джемом или сгущенкой. Но для того, чтобы оладьи получились удачными, нужно правильно приготовить тесто.

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Идея приготовления идеальных пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Кристины Козак (kozakhristina99 ) в Instagram. Есть один очень важный нюанс.

Следует помнить, что после того, как вы замешали тесто для оладий, нужно подождать, пока начнет действовать кефир. Об этом свидетельствует появление пузырьков на поверхности. Когда вы их увидите – изделия можно жарить.

Самые удачные пышные оладьи, которые точно поднимутся: в чем секрет идеального теста

Ингредиенты:

  • кефир – 250 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар
  • соль – щепотка
  • сода – на кончике ножа
  • мука – 200-210 г
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Самые удачные пышные оладьи, которые точно поднимутся: в чем секрет идеального теста

1. Взбить яйцо с сахаром.

2. Добавьте кефир комнатной температуры.

Самые удачные пышные оладьи, которые точно поднимутся: в чем секрет идеального теста

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Все хорошо сбить.

Самые удачные пышные оладьи, которые точно поднимутся: в чем секрет идеального теста

5. Когда на тесте есть пузырьки – оно готово для жарки.

6. Жарить оладьи на горячей сковороде с растительным маслом.

Самые удачные пышные оладьи, которые точно поднимутся: в чем секрет идеального теста

7. Присыпать пудрой

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