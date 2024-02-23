Самые вкусные блины с творогом и сливочным маслом, которые готовятся в духовке: делимся рецептом идеального теста
Домашние блины можно готовить на молоке, кефире и даже воде. Именно от теста зависит вкус и структура блинов. Для начинки можно использовать творог, ягоды, варенье.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с творогом, которые готовятся в духовке и будут очень мягкими и ароматными.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 400 мл молока
- 4 ст.л. муки с горкой
- 1,5 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 3 ст.л. масла
Начинка:
- 350 г кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сахара
- ваниль
- 30 г масла
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте яйца, молоко, муку, растительное масло, сахар, ваниль, соль. Перебейте блендером до однородности.
2. Пожарьте блины и каждый разрежьте на 4 части.
3. Начинка: смешайте творог с сахаром и яйцом, добавьте ваниль.
5. Выложите начинку в блины, сверните каждый, выложите в форму и смажьте сливочным маслом. Запекайте 30-40 минут при 180 С под фольгой.
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