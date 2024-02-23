Самые вкусные блины с творогом и сливочным маслом, которые готовятся в духовке: делимся рецептом идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что добавить в тесто для блинов

Домашние блины можно готовить на молоке, кефире и даже воде. Именно от теста зависит вкус и структура блинов. Для начинки можно использовать творог, ягоды, варенье. 

Мягкие блины с творогом и маслом

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с творогом, которые готовятся в духовке и будут очень мягкими и ароматными. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 400 мл молока
  • 4 ст.л. муки с горкой
  • 1,5 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • 3 ст.л. масла

Начинка:

  • 350 г кисломолочного творога
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сахара
  • ваниль
  • 30 г масла

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте яйца, молоко, муку, растительное масло, сахар, ваниль, соль. Перебейте блендером до однородности. 

Основа для блинов

2. Пожарьте блины и каждый разрежьте на 4 части.

Жареные блины

3. Начинка: смешайте творог с сахаром и яйцом, добавьте ваниль. 

Блины с творогом

5. Выложите начинку в блины, сверните каждый, выложите в форму и смажьте сливочным маслом. Запекайте 30-40 минут при 180 С под фольгой.

Готовые блины с творогом

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