Домашние блины можно готовить на молоке, кефире и даже воде. Именно от теста зависит вкус и структура блинов. Для начинки можно использовать творог, ягоды, варенье.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с творогом, которые готовятся в духовке и будут очень мягкими и ароматными.

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Ингредиенты:

2 яйца

400 мл молока

4 ст.л. муки с горкой

1,5 ст.л. сахара

щепотка соли

3 ст.л. масла

Начинка:

350 г кисломолочного творога

1 яйцо

2 ст. л. сахара

ваниль

30 г масла

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте яйца, молоко, муку, растительное масло, сахар, ваниль, соль. Перебейте блендером до однородности.

2. Пожарьте блины и каждый разрежьте на 4 части.

3. Начинка: смешайте творог с сахаром и яйцом, добавьте ваниль.

5. Выложите начинку в блины, сверните каждый, выложите в форму и смажьте сливочным маслом. Запекайте 30-40 минут при 180 С под фольгой.

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