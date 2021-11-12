Самые вкусные чизкейки без выпечки: если нужно быстро приготовить десерт

Если кто-то вдруг с выпечкой на "Вы", но хочет порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким – это совершенно не проблема в современном мире. Для таких случаев создан чизкейк: очень вкусный и легкий в приготовлении, а плотная нежная текстура просто тает во рту и сводит с ума.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами вкусных чизкейков без выпечки.

Шоколадный чизкейк по рецепту food_1333, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Творожный сыр – 450 г

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Шоколад – 340 г

Сливки – 80 г

Способ приготовления:

1. Шоколад (250 г) растопить на водяной бане.

2. Добавить творог и перемешать. Можно использовать блендер.

3. Выложить массу в форму и поставить в холодильник на 2 часа.

4. Сливки нагреть.

5. Добавить оставшийся шоколад и перемешать.

6. Залить шоколадной массой чизкейк и поставить в холодильник на 10 минут.

Чизкейк с джемом по рецепту food_mary13, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Печенье к чаю – 1 п

Сливочное масло – 150 г

Кисломолочный творог – 600 г

Сгущенка – по вкусу

Ваниль

Желатин – 15 г + 10 г

Джем – 500 г

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить до состояния крошки.

2. Растопить сливочное масло и смешать с печеньем.

3. Получившуюся массу равномерно распределить на дно формы. Поставить в холодильник.

4. Взбить блендером творог, 3-4 ст. л. джема, ваниль и сгущенку.

5. Одну часть желатина залить водой и растворить на водяной бане.

6. Соединить две массы и выложить в форму.

7. Джем залить водой и добавить желатин. Хорошо перемешать и вылить в творожный слой.

8. Поставить в холодильник до полного загустения.

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