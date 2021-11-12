Самые вкусные чизкейки без выпечки: если нужно быстро приготовить десерт
Если кто-то вдруг с выпечкой на "Вы", но хочет порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким – это совершенно не проблема в современном мире. Для таких случаев создан чизкейк: очень вкусный и легкий в приготовлении, а плотная нежная текстура просто тает во рту и сводит с ума.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами вкусных чизкейков без выпечки.
Шоколадный чизкейк по рецепту food_1333, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Творожный сыр – 450 г
Шоколад – 340 г
Сливки – 80 г
Способ приготовления:
1. Шоколад (250 г) растопить на водяной бане.
2. Добавить творог и перемешать. Можно использовать блендер.
3. Выложить массу в форму и поставить в холодильник на 2 часа.
4. Сливки нагреть.
5. Добавить оставшийся шоколад и перемешать.
6. Залить шоколадной массой чизкейк и поставить в холодильник на 10 минут.
Чизкейк с джемом по рецепту food_mary13, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Печенье к чаю – 1 п
Сливочное масло – 150 г
Кисломолочный творог – 600 г
Сгущенка – по вкусу
Ваниль
Желатин – 15 г + 10 г
Джем – 500 г
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить до состояния крошки.
2. Растопить сливочное масло и смешать с печеньем.
3. Получившуюся массу равномерно распределить на дно формы. Поставить в холодильник.
4. Взбить блендером творог, 3-4 ст. л. джема, ваниль и сгущенку.
5. Одну часть желатина залить водой и растворить на водяной бане.
6. Соединить две массы и выложить в форму.
7. Джем залить водой и добавить желатин. Хорошо перемешать и вылить в творожный слой.
8. Поставить в холодильник до полного загустения.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :