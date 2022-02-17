Самые вкусные картофельные рулеты с фаршем на скорую руку: что приготовить на ужин

Если в холодильнике есть только фарш и картофель – готовьте рулетики. Они прекрасно держат форму, а благодаря фаршу получаются очень сочными. Это идеальный вариант для вкусного и сытного ужина.

Рецептом картофельных рулетиков с фаршем поделилась фудблогер Светлана (svetlana_forever66) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 450 г

фарш – 450 г

яйца – 2 шт

мука – 60 г

сыр твердый – 80 г

лук – 40 г

специи

Способ приготовления:

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1. Очистить картофель и натереть его на терке. Промыть холодной водой и хорошо отжать.

2. Натереть сыр на терке.

3. Добавить муку, яйца, соль, перец и половину сыра. Перемешать.

4. Лук измельчить и смешать с фаршем.

5. Добавить соль, перец и паприку. Перемешать.

6. Из картофельной массы пожарить большие блины, но только с одной стороны.

7. На не жаренную сторону равномерно выложить фарш. Завернуть в рулет.

8. Выложить рулеты в форму. Посыпать оставшимся сыром.

9. Выпекать 15-20 минут.

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