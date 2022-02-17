Самые вкусные картофельные рулеты с фаршем на скорую руку: что приготовить на ужин
Если в холодильнике есть только фарш и картофель – готовьте рулетики. Они прекрасно держат форму, а благодаря фаршу получаются очень сочными. Это идеальный вариант для вкусного и сытного ужина.
Рецептом картофельных рулетиков с фаршем поделилась фудблогер Светлана (svetlana_forever66) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 450 г
фарш – 450 г
яйца – 2 шт
мука – 60 г
сыр твердый – 80 г
лук – 40 г
специи
Способ приготовления:
1. Очистить картофель и натереть его на терке. Промыть холодной водой и хорошо отжать.
2. Натереть сыр на терке.
3. Добавить муку, яйца, соль, перец и половину сыра. Перемешать.
4. Лук измельчить и смешать с фаршем.
5. Добавить соль, перец и паприку. Перемешать.
6. Из картофельной массы пожарить большие блины, но только с одной стороны.
7. На не жаренную сторону равномерно выложить фарш. Завернуть в рулет.
8. Выложить рулеты в форму. Посыпать оставшимся сыром.
9. Выпекать 15-20 минут.
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