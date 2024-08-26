Самые вкусные куриные котлеты для сытного обеда: точно получатся сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самые вкусные куриные котлеты для сытного обеда: точно получатся сочными

Куриные котлеты достаточно питательные и нежирные, поэтому идеально подходят для легкого, сытного обеда. Единственное, о чем не нужно забывать, что изделия из такого мяса могут получиться сухими. Чтобы этого не произошло, добавьте несколько простых ингредиентов в жареную массу.

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Идея приготовления сочных котлет из куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Положите достаточно измельченного лука, а также плавленый сыр.

Самые вкусные куриные котлеты для сытного обеда: точно получатся сочными

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • молоко – 200 мл.
  • сырок плавленый – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 140 г
  • соль – по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Самые вкусные куриные котлеты для сытного обеда: точно получатся сочными

1. Нарезать филе маленькими кусочками.

2. Затем к филе добавить яйца.

Самые вкусные куриные котлеты для сытного обеда: точно получатся сочными

3. Мелко нарезать лук и добавить к филе.

4. Добавить муку, сырок плавленый (его натираем на средней терке) и молоко.

Самые вкусные куриные котлеты для сытного обеда: точно получатся сочными

5. Добавить соль, перец по вкусу и тщательно перемешать.

6. Разогреть сковороду, столовой ложкой аккуратно выложить котлеты.

Самые вкусные куриные котлеты для сытного обеда: точно получатся сочными

7. Жарить до золотистого цвета.

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