Самые вкусные куриные котлеты для сытного обеда: точно получатся сочными
Куриные котлеты достаточно питательные и нежирные, поэтому идеально подходят для легкого, сытного обеда. Единственное, о чем не нужно забывать, что изделия из такого мяса могут получиться сухими. Чтобы этого не произошло, добавьте несколько простых ингредиентов в жареную массу.
Идея приготовления сочных котлет из куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Положите достаточно измельченного лука, а также плавленый сыр.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- лук репчатый – 2 шт.
- молоко – 200 мл.
- сырок плавленый – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 140 г
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать филе маленькими кусочками.
2. Затем к филе добавить яйца.
3. Мелко нарезать лук и добавить к филе.
4. Добавить муку, сырок плавленый (его натираем на средней терке) и молоко.
5. Добавить соль, перец по вкусу и тщательно перемешать.
6. Разогреть сковороду, столовой ложкой аккуратно выложить котлеты.
7. Жарить до золотистого цвета.
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