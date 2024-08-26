Куриные котлеты достаточно питательные и нежирные, поэтому идеально подходят для легкого, сытного обеда. Единственное, о чем не нужно забывать, что изделия из такого мяса могут получиться сухими. Чтобы этого не произошло, добавьте несколько простых ингредиентов в жареную массу.

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Идея приготовления сочных котлет из куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Положите достаточно измельченного лука, а также плавленый сыр.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г

лук репчатый – 2 шт.

молоко – 200 мл.

сырок плавленый – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 140 г

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать филе маленькими кусочками.

2. Затем к филе добавить яйца.

3. Мелко нарезать лук и добавить к филе.

4. Добавить муку, сырок плавленый (его натираем на средней терке) и молоко.

5. Добавить соль, перец по вкусу и тщательно перемешать.

6. Разогреть сковороду, столовой ложкой аккуратно выложить котлеты.

7. Жарить до золотистого цвета.

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