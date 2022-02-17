Самые вкусные куриные оладьи за 10 минут: что быстро приготовить на обед
Куриное филе – это универсальный продукт, который станет основой во многих блюдах. А также идеальный вариант, когда вы не знаете, что можно приготовить к обеду или ужину. Всего за считанные минуты из филе можно сделать вкуснейшие оладьи. Осталось лишь забросить в блендер необходимые ингредиенты и пожарить. Проще некуда.
Рецепт куриных оладьев опубликован в кулинарном блоге azbuka_pp в Instagram.
Ингредиенты:
филе куриное – 350-400 г
лук – 1 шт
греческий йогурт – 120 г
яйца – 1 шт
сыр – 50 г
мука – 2 ст. л.
укроп
соль
Способ приготовления:
1. Филе, лук, йогурт, яйцо, укроп и соль взбить в блендере.
2. Натереть и добавить в массу.
3. Добавить муку. Перемешайте и разделите полученную массу на 6 частей.
4. Пожарить оладьи.
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