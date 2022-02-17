Самые вкусные куриные оладьи за 10 минут: что быстро приготовить на обед

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Самые вкусные куриные оладьи за 10 минут: что быстро приготовить на обед

Куриное филе – это универсальный продукт, который станет основой во многих блюдах. А также идеальный вариант, когда вы не знаете, что можно приготовить к обеду или ужину. Всего за считанные минуты из филе можно сделать вкуснейшие оладьи. Осталось лишь забросить в блендер необходимые ингредиенты и пожарить. Проще некуда.

Рецепт куриных оладьев опубликован в кулинарном блоге azbuka_pp в Instagram.

Куриные оладьи на обед или ужин

Ингредиенты:

  • филе куриное – 350-400 г

  • лук – 1 шт

  • греческий йогурт – 120 г

  • яйца – 1 шт

  • сыр – 50 г

  • мука – 2 ст. л.

  • укроп

  • соль

Способ приготовления:

1. Филе, лук, йогурт, яйцо, укроп и соль взбить в блендере.

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2. Натереть и добавить в массу.

3. Добавить муку. Перемешайте и разделите полученную массу на 6 частей.

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4. Пожарить оладьи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить куриные стрипсы из филе.

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