Самые вкусные куриные оладьи за 10 минут: что быстро приготовить на обед

Куриное филе – это универсальный продукт, который станет основой во многих блюдах. А также идеальный вариант, когда вы не знаете, что можно приготовить к обеду или ужину. Всего за считанные минуты из филе можно сделать вкуснейшие оладьи. Осталось лишь забросить в блендер необходимые ингредиенты и пожарить. Проще некуда.

Рецепт куриных оладьев опубликован в кулинарном блоге azbuka_pp в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 350-400 г

лук – 1 шт

греческий йогурт – 120 г

яйца – 1 шт

сыр – 50 г

мука – 2 ст. л.

укроп

соль

Способ приготовления:

1. Филе, лук, йогурт, яйцо, укроп и соль взбить в блендере.

2. Натереть и добавить в массу.

3. Добавить муку. Перемешайте и разделите полученную массу на 6 частей.

4. Пожарить оладьи.

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