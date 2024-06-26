Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
84
Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5

Вкус любого салата, разнообразных закусок, шашлыка или стейков идеально дополнит лёгкий соус. И это не обязательно должен быть майонез или кетчуп. Можно поэксперементировать с сезонной зеленью и другими питательными компонентами.

Видео дня

Идеями приготовления разных летних соусов поделилась нутрициолог Елена Костюк (nutritionist kostyuk) в Instagram. Фигуре они точно не навредят.

Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5

1. Гуакамоле

Ингредиенты:

  • авокадо – 2 шт.
  • помидор, мелко нарезанный – 1 шт.
  • красный лук, мелко нарезанный – 1/4 шт.
  • чеснок измельченный – 1 зубчик
  • свежий лимонный сок – 1 ст.л.
  • свежая измельченная кинза – 1 ст.л.
  • соль и перец по вкусу
Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо в миске до получения однородной массы.

2. Добавьте помидор, лук, чеснок, лимонный сок и кинзу.

3. Тщательно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

2. Йогуртовый соус с укропом

Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5

Ингредиенты:

  • греческий йогурт – 1 стакан
  • свежий укроп измельченный – 1 ст.л.
  • чеснок измельченный – 1 зубчик
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте йогурт, укроп, чеснок и лимонный сок в миске.

2. Приправьте солью и перцем по вкусу.

3. Охладите перед подачей.

3. Тахини-соус

Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5

Ингредиенты:

  • кунжутная паста – 1/2 стакана
  • вода – 1/4 стакана
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • чеснок измельченный – 1 зубчик
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешайте тахини, воду, лимонный сок и чеснок.

2. Взбивайте до получения однородной массы.

3. Посолите по вкусу и подавайте.

4. Ореховый соус (на основе кешью)

Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5

Ингредиенты:

  • сырые кешью – 1 стакан (замочить на 2 часа)
  • вода – 1/2 стакана
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • чеснок измельченный – 1 зубчик
  • пищевые дрожжи – 1 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Слейте воду с кешью и поместите их в блендер.

2. Добавьте свежую воду, лимонный сок, чеснок и пищевые дрожжи.

3. Взбивайте до получения кремообразной массы.

4. Приправьте солью и перцем по вкусу.

5. Винегретный соус

Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5

Ингредиенты:

  • яблочный уксус – 1/4 стакана
  • оливковое масло – 1/2 стакана
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • чеснок измельченный – 1 зубчик
  • мед – 1 ч.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В небольшой миске или банке смешайте уксус, горчицу, чеснок и мед.

2. Медленно влейте оливковое масло, постоянно взбивая.

3. Приправьте солью и перцем по вкусу.

4. Хорошо встряхните перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты