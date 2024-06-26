Самые вкусные летние соусы, которые довершат вкус любого блюда: топ-5
Вкус любого салата, разнообразных закусок, шашлыка или стейков идеально дополнит лёгкий соус. И это не обязательно должен быть майонез или кетчуп. Можно поэксперементировать с сезонной зеленью и другими питательными компонентами.
Идеями приготовления разных летних соусов поделилась нутрициолог Елена Костюк (nutritionist kostyuk) в Instagram. Фигуре они точно не навредят.
1. Гуакамоле
Ингредиенты:
- авокадо – 2 шт.
- помидор, мелко нарезанный – 1 шт.
- красный лук, мелко нарезанный – 1/4 шт.
- чеснок измельченный – 1 зубчик
- свежий лимонный сок – 1 ст.л.
- свежая измельченная кинза – 1 ст.л.
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Разомните авокадо в миске до получения однородной массы.
2. Добавьте помидор, лук, чеснок, лимонный сок и кинзу.
3. Тщательно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
2. Йогуртовый соус с укропом
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 1 стакан
- свежий укроп измельченный – 1 ст.л.
- чеснок измельченный – 1 зубчик
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте йогурт, укроп, чеснок и лимонный сок в миске.
2. Приправьте солью и перцем по вкусу.
3. Охладите перед подачей.
3. Тахини-соус
Ингредиенты:
- кунжутная паста – 1/2 стакана
- вода – 1/4 стакана
- лимонный сок – 2 ст.л.
- чеснок измельченный – 1 зубчик
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миске смешайте тахини, воду, лимонный сок и чеснок.
2. Взбивайте до получения однородной массы.
3. Посолите по вкусу и подавайте.
4. Ореховый соус (на основе кешью)
Ингредиенты:
- сырые кешью – 1 стакан (замочить на 2 часа)
- вода – 1/2 стакана
- лимонный сок – 2 ст.л.
- чеснок измельченный – 1 зубчик
- пищевые дрожжи – 1 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Слейте воду с кешью и поместите их в блендер.
2. Добавьте свежую воду, лимонный сок, чеснок и пищевые дрожжи.
3. Взбивайте до получения кремообразной массы.
4. Приправьте солью и перцем по вкусу.
5. Винегретный соус
Ингредиенты:
- яблочный уксус – 1/4 стакана
- оливковое масло – 1/2 стакана
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- чеснок измельченный – 1 зубчик
- мед – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В небольшой миске или банке смешайте уксус, горчицу, чеснок и мед.
2. Медленно влейте оливковое масло, постоянно взбивая.
3. Приправьте солью и перцем по вкусу.
4. Хорошо встряхните перед подачей.
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