Именно с горчицей консервированные огурцы получаются очень хрустящими и пикантными. Овощи точно не разлезутся в банке и будут долго сохранять свою упругость. Маринад для такого рецепта очень простой.

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Идея приготовления огурцов с горчицей на зиму опубликована на странице tmsmakota в Instagram. В составе есть уксус.

Ингредиенты (на 1 л):

огурцы (можно взять корнишоны)

горчица в зернах – 2 ч.л.

сахар – 6 ч.л.

соль – 2 ч.л.

уксус (9%) – 5 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

укроп или смесь прованских трав для более насыщенного вкуса – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помыть и смочить огурцы на 2 часа.

2. После замачивания залить маринад в кастрюлю.

3. Довести до кипения.

4. Простерилизовать банки и крышки.

5. Залить маринад в банки и закрутить крышками.

6. Перевернуть, укутать.

7. Оставить, чтобы полностью остыли.

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