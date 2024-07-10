Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
132
Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

Именно с горчицей консервированные огурцы получаются очень хрустящими и пикантными. Овощи точно не разлезутся в банке и будут долго сохранять свою упругость. Маринад для такого рецепта очень простой.

Видео дня

Идея приготовления огурцов с горчицей на зиму опубликована на странице tmsmakota в Instagram. В составе есть уксус.

Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

Ингредиенты (на 1 л):

  • огурцы (можно взять корнишоны)
  • горчица в зернах – 2 ч.л.
  • сахар – 6 ч.л.
  • соль – 2 ч.л.
  • уксус (9%) – 5 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • укроп или смесь прованских трав для более насыщенного вкуса – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

1. Помыть и смочить огурцы на 2 часа.

Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

2. После замачивания залить маринад в кастрюлю.

Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

3. Довести до кипения.

Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

4. Простерилизовать банки и крышки.

Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

5. Залить маринад в банки и закрутить крышками.

Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

6. Перевернуть, укутать.

Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными

7. Оставить, чтобы полностью остыли.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты