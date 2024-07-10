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Самые вкусные огурцы на зиму с горчицей: получатся хрустящими и сочными
Именно с горчицей консервированные огурцы получаются очень хрустящими и пикантными. Овощи точно не разлезутся в банке и будут долго сохранять свою упругость. Маринад для такого рецепта очень простой.
Идея приготовления огурцов с горчицей на зиму опубликована на странице tmsmakota в Instagram. В составе есть уксус.
Ингредиенты (на 1 л):
- огурцы (можно взять корнишоны)
- горчица в зернах – 2 ч.л.
- сахар – 6 ч.л.
- соль – 2 ч.л.
- уксус (9%) – 5 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп или смесь прованских трав для более насыщенного вкуса – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помыть и смочить огурцы на 2 часа.
2. После замачивания залить маринад в кастрюлю.
3. Довести до кипения.
4. Простерилизовать банки и крышки.
5. Залить маринад в банки и закрутить крышками.
6. Перевернуть, укутать.
7. Оставить, чтобы полностью остыли.
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