Самые вкусные орешки со сгущенкой, как в детстве: классический рецепт
Орешки со сгущенкой – это вкус, известный для многих с детства. Рецепт до сих пор не теряет своей актуальности и его очень легко повторить дома.
В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецепт орешков со сгущенкой, тесто для которых готовится на сливочном масле.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 200 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 100 г
- разрыхлитель – 5 г
- ванильный сахар – 8 г
- масло растительное\подсолнечное – 30 мл
- соль – 2 г
- мука – 500 г
- сгущенка (для начинки)
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста смешать растопленное сливочное масло, яйца, сахар, ванильный сахар и растительное масло. Перемешать.
2. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.
3. Из готового теста сформировать маленькие шарики. Выложить их в специальную смазанную маслом форму и жарить с каждой стороны по 1 минуте.
4. В каждую половинку орешка выложить сгущенку. Закрепить между собой две половинки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: