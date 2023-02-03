Орешки со сгущенкой – это вкус, известный для многих с детства. Рецепт до сих пор не теряет своей актуальности и его очень легко повторить дома.

В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецепт орешков со сгущенкой, тесто для которых готовится на сливочном масле.

Ингредиенты:

масло сливочное – 200 г

яйца – 2 шт

сахар – 100 г

разрыхлитель – 5 г

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ванильный сахар – 8 г

масло растительное\подсолнечное – 30 мл

соль – 2 г

мука – 500 г

сгущенка (для начинки)

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешать растопленное сливочное масло, яйца, сахар, ванильный сахар и растительное масло. Перемешать.

2. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

3. Из готового теста сформировать маленькие шарики. Выложить их в специальную смазанную маслом форму и жарить с каждой стороны по 1 минуте.

4. В каждую половинку орешка выложить сгущенку. Закрепить между собой две половинки.

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