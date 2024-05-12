С первыми лучиками весеннего солнышка люди начинают мечтать о пикнике на природе с шашлыком и овощами на гриле. А с приходом настоящей теплой весны начинают воплощать эти мечты в жизнь.

Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram рассказала, как приготовить овощи на гриле так, чтобы они получились вкусными, сочными и ароматными. Как выяснилось, весь секрет в маринаде.

Ингредиенты

Баклажан

Кабачок

Помидоры

Болгарский перец

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Лук

Шампиньоны

Кукуруза

Масло

Соль

Чеснок

Способ приготовления

1. Все овощи моем.

2. Кабачок и баклажан на круги или полоски толщиной 2 см.

3. Помидоры и грибы можно запекать целиком.

4. Болгарский перец сорта "капи" лучше запекать целиком.

5. Кукурузу отварить и порезать шириной 4-5 см.

6. Лук лучше выбрать мелкий и разрезать пополам или на 4 части.

7. Готовим маринад. Смешиваем масло с выжатым чесноком.

8. Промазать маслом овощи и оставить на 15 минут.

9. Соль лучше добавлять непосредственно перед приготовлением или сразу после.

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