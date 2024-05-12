Самые вкусные овощи на гриле: фудблогер раскрыла секрет идеального маринада
С первыми лучиками весеннего солнышка люди начинают мечтать о пикнике на природе с шашлыком и овощами на гриле. А с приходом настоящей теплой весны начинают воплощать эти мечты в жизнь.
Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram рассказала, как приготовить овощи на гриле так, чтобы они получились вкусными, сочными и ароматными. Как выяснилось, весь секрет в маринаде.
Ингредиенты
- Баклажан
- Кабачок
- Помидоры
- Болгарский перец
- Лук
- Шампиньоны
- Кукуруза
- Масло
- Соль
- Чеснок
Способ приготовления
1. Все овощи моем.
2. Кабачок и баклажан на круги или полоски толщиной 2 см.
3. Помидоры и грибы можно запекать целиком.
4. Болгарский перец сорта "капи" лучше запекать целиком.
5. Кукурузу отварить и порезать шириной 4-5 см.
6. Лук лучше выбрать мелкий и разрезать пополам или на 4 части.
7. Готовим маринад. Смешиваем масло с выжатым чесноком.
8. Промазать маслом овощи и оставить на 15 минут.
9. Соль лучше добавлять непосредственно перед приготовлением или сразу после.
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