Рецепты вкуснейших салатов с тунцом: весь секрет безупречного вкуса в заправке
Тунец – это очень полезная и вкусная рыба. Ее преимущество в том, что она отлично сочетается практически со всеми продуктами, и лучше всего – с овощами. Так почему не приготовить легкий салат?
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку салатов, которые можно приготовить с тунцом.
Салат с тунцом по рецепту фудблогера Ольги Чимич. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
микс салата с рукколой – 80 г
огурец – 1 шт
помидор – 1 шт
авокадо – 1 шт
тунец – 1 б
соль/перец
Заправка:
оливковое масло – 4 ст. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
мед жидкий – 1 ст. л.
дижонская горчица – 3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Овощи порезать. Смешать их с листьями салата.
2. Добавить тунец и специи по вкусу.
3. Смешать все ингредиенты для заправки и заправить салат.
Салат с тунцом по рецепту кулинарного блога leniviy_kulinar. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
тунеть
листья салата
помидоры
оливки
кукуруза
Заправка:
масло растительное/оливковое
сок лимона
горчица
чеснок
соль
Способ приготовления:
1. Смешайте все основные ингредиенты для салата.
2. Подготовить ингредиенты и приготовить заправку.
3. Заправить салат.
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