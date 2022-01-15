Рецепты вкуснейших салатов с тунцом: весь секрет безупречного вкуса в заправке

Тунец – это очень полезная и вкусная рыба. Ее преимущество в том, что она отлично сочетается практически со всеми продуктами, и лучше всего – с овощами. Так почему не приготовить легкий салат?

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку салатов, которые можно приготовить с тунцом.

Салат с тунцом по рецепту фудблогера Ольги Чимич. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

микс салата с рукколой – 80 г

огурец – 1 шт

помидор – 1 шт

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авокадо – 1 шт

тунец – 1 б

соль/перец

Заправка:

оливковое масло – 4 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

мед жидкий – 1 ст. л.

дижонская горчица – 3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Овощи порезать. Смешать их с листьями салата.

2. Добавить тунец и специи по вкусу.

3. Смешать все ингредиенты для заправки и заправить салат.

Салат с тунцом по рецепту кулинарного блога leniviy_kulinar. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

тунеть

листья салата

помидоры

оливки

кукуруза

Заправка:

масло растительное/оливковое

сок лимона

горчица

чеснок

соль

Способ приготовления:

1. Смешайте все основные ингредиенты для салата.

2. Подготовить ингредиенты и приготовить заправку.

3. Заправить салат.

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