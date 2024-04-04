Самые вкусные шампиньоны: рецепт, который нужно знать всем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Самые вкусные шампиньоны: рецепт, который нужно знать всем

Шампиньоны – это отличный продукт, из которого можно приготовить очень много разнообразных блюд. Также они хорошо подходят в качестве начинки к любым рулетам, пирожкам и другим изделиям.

А сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт, согласно которому шампиньоны получатся просто идеальными. Им в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль.

Самые вкусные шампиньоны: рецепт, который нужно знать всем

Ингредиенты

  • Маленькие шампиньоны – 400 гр
  • Лук – 120 гр
  • Сливочное масло – 30 гр
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  • Масло растительное – 15 мл
  • Лимонный сок – 2 ч.л.
  • Винный или яблочный уксус – 2 ст.л.
  • Чеснок – 6-7 зуб
  • Соль
  • Перец
  • Тимьян
  • Укроп – 1 пучок

Способ приготовления

1.На большом огне разогреваем сковороду. Вливаем масло и добавляем очищенные грибочки. Перемешивая жарим в течение 5-6 минут.

Самые вкусные шампиньоны: рецепт, который нужно знать всем

2. Лук нарезаем половинками колец и добавляем в шампиньоны вместе с измельченным чесноком. Жарим 3-4 минуты.

Самые вкусные шампиньоны: рецепт, который нужно знать всем

3. Убавляем огонь до среднего, добавляем лимонный сок и уксус. Перемещаем и жарим зе 3 минуты.

Самые вкусные шампиньоны: рецепт, который нужно знать всем

4. Добавляем специи и измельченный помимо. Перемешиваем, жарим 2 минуты.

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