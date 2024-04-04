Самые вкусные шампиньоны: рецепт, который нужно знать всем
Шампиньоны – это отличный продукт, из которого можно приготовить очень много разнообразных блюд. Также они хорошо подходят в качестве начинки к любым рулетам, пирожкам и другим изделиям.
А сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт, согласно которому шампиньоны получатся просто идеальными. Им в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль.
Ингредиенты
- Маленькие шампиньоны – 400 гр
- Лук – 120 гр
- Сливочное масло – 30 гр
- Масло растительное – 15 мл
- Лимонный сок – 2 ч.л.
- Винный или яблочный уксус – 2 ст.л.
- Чеснок – 6-7 зуб
- Соль
- Перец
- Тимьян
- Укроп – 1 пучок
Способ приготовления
1.На большом огне разогреваем сковороду. Вливаем масло и добавляем очищенные грибочки. Перемешивая жарим в течение 5-6 минут.
2. Лук нарезаем половинками колец и добавляем в шампиньоны вместе с измельченным чесноком. Жарим 3-4 минуты.
3. Убавляем огонь до среднего, добавляем лимонный сок и уксус. Перемещаем и жарим зе 3 минуты.
4. Добавляем специи и измельченный помимо. Перемешиваем, жарим 2 минуты.
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