Самые вкусные синнабоны со сливочной глазурью к чаю: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Синнабоны – очень вкусные и очень сладкие булочки, которые является самыми популярными в мире. Их готовят с разными начинками и добавками, например, с глазурью, кремом, шоколадом, ягодами и карамелью.

Кулинар Евгения Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом самых удачных и вкусных синнабонов со сливочной глазурью, которые идеально подойдут к чаю, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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Для теста:

450-500 г муки

200 мл молока

1 ст. л. сахар

25 г живых дрожжей (прессованных)

100 г сливочного масла

½ ч. л. соли

Для начинки:

100 г сливочного масла (+ для смазывания формы)

100-150 г коричневого сахара (тростникового)

1-2 ст. л. молотой корицы

Для глазури:

250 г крем-сыра

1-2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Муку просейте и добавьте раскрошенные дрожи, сахар, соль, перемешайте и добавьте сливочное масло.

2. Туда влейте теплое молоко и перемешивайте, пока тесто не станет эластичным.

3. Готовое тесто соберите в шар, положите в миску и накройте пленкой, так оставьте на 1 час.

4. После раскатайте тесто, смажьте сливочным маслом.

5. Смешайте корицу с сахаром и присыпьте тесто.

6. После скатайте тесто в рулет и при помощи кухонной нити порежьте будет на 6-7 ровных кусочков.

7. Смажьте форму для запекания сливочным маслом, переложите синнабоны на расстоянии 1-2 см друг от друга.

8. Обязательно накройте чистым полотенцем формуи оставьте на 20-30 минут, чтобы они подошли.

9. После поставьте их в разогретую духовку до 180 С и выпекайте 30 минут.

10. Глазурь: смешайте крем-сыр с сахарной пудрой и лимонным соком, перемешайте до однородности и смажьте готовые, но остывшие синнабоны.

Выпечка получится очень вкусно и ароматной!

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