Самые вкусные синнабоны со сливочной глазурью к чаю: рецептом поделился Евгений Клопотенко
Синнабоны – очень вкусные и очень сладкие булочки, которые является самыми популярными в мире. Их готовят с разными начинками и добавками, например, с глазурью, кремом, шоколадом, ягодами и карамелью.
Кулинар Евгения Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом самых удачных и вкусных синнабонов со сливочной глазурью, которые идеально подойдут к чаю, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Для теста:
450-500 г муки
200 мл молока
1 ст. л. сахар
25 г живых дрожжей (прессованных)
100 г сливочного масла
½ ч. л. соли
Для начинки:
100 г сливочного масла (+ для смазывания формы)
100-150 г коричневого сахара (тростникового)
1-2 ст. л. молотой корицы
Для глазури:
250 г крем-сыра
1-2 ст. л. лимонного сока
2 ст. л. сахарной пудры
Способ приготовления:
1. Муку просейте и добавьте раскрошенные дрожи, сахар, соль, перемешайте и добавьте сливочное масло.
2. Туда влейте теплое молоко и перемешивайте, пока тесто не станет эластичным.
3. Готовое тесто соберите в шар, положите в миску и накройте пленкой, так оставьте на 1 час.
4. После раскатайте тесто, смажьте сливочным маслом.
5. Смешайте корицу с сахаром и присыпьте тесто.
6. После скатайте тесто в рулет и при помощи кухонной нити порежьте будет на 6-7 ровных кусочков.
7. Смажьте форму для запекания сливочным маслом, переложите синнабоны на расстоянии 1-2 см друг от друга.
8. Обязательно накройте чистым полотенцем формуи оставьте на 20-30 минут, чтобы они подошли.
9. После поставьте их в разогретую духовку до 180 С и выпекайте 30 минут.
10. Глазурь: смешайте крем-сыр с сахарной пудрой и лимонным соком, перемешайте до однородности и смажьте готовые, но остывшие синнабоны.
Выпечка получится очень вкусно и ароматной!
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