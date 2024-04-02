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Вкуснейшие сырники с кокосовой стружкой: как приготовить без сковородки
Сырники – это отличное блюдо к завтраку для всей семьи. Оно придает заряд энергии и бодрости течение, а также не вредит фигуре.
Фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram рассказала, как приготовить сырники в духовке без использования масла, а также какая панировка лучше подойдет к ним.
Ингредиенты
- Творог – 180 гр
- Желток – 1 шт
- Мука – 1 ст.л.
- Подсластитель
Способ приготовления
1. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости.
2. Добавляем подсластитель по вкусу. Это может быть сахар или мед.
3. Перебиваем составляющие блендером или смешиваем вилкой.
4. Влажными руками формируем шарики и обваливаем в кокосовой стружке.
5. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
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