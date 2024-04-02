Вкуснейшие сырники с кокосовой стружкой: как приготовить без сковородки

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
27
Вкуснейшие сырники с кокосовой стружкой: как приготовить без сковородки

Сырники – это отличное блюдо к завтраку для всей семьи. Оно придает заряд энергии и бодрости течение, а также не вредит фигуре.

Фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram рассказала, как приготовить сырники в духовке без использования масла, а также какая панировка лучше подойдет к ним.

Вкуснейшие сырники с кокосовой стружкой: как приготовить без сковородки

Ингредиенты

  • Творог – 180 гр
  • Желток – 1 шт
  • Мука – 1 ст.л.
  • Подсластитель
Видео дня

Способ приготовления

1. Все ингредиенты совмещаем в глубокой емкости.

2. Добавляем подсластитель по вкусу. Это может быть сахар или мед.

Вкуснейшие сырники с кокосовой стружкой: как приготовить без сковородки

3. Перебиваем составляющие блендером или смешиваем вилкой.

4. Влажными руками формируем шарики и обваливаем в кокосовой стружке.

Вкуснейшие сырники с кокосовой стружкой: как приготовить без сковородки

5. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Вкуснейшие сырники с кокосовой стружкой: как приготовить без сковородки

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

На OBOZ.UA есть много других рецептов сырников:

Сейчас мы готовим

Все рецепты