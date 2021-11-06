Самые вкусные яблочные десерты: рецепты Лизы Глинской
Вкусные десерты из яблок всегда остаются актуальными. А что может быть лучше, чем украсить холодный осенний вечер ароматной выпечкой? Она порадует всех домочадцев, которые потом будут просить еще добавки.
Известный кондитер и повар Лиза Глинская поделилась рецептами вкусных и популярных яблочных десертов. Опубликовано в Instagram.
Тарт-татен
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 150 г
Замороженное сливочное масло – 130 г
Сахар – 40 г
Желтки – 40 г
Разрыхлитель – 2 г
Соль – 1 г
Для начинки:
Яблоки – 4-5 шт
Сахар – 150 г
Ванильный сахар
Способ приготовления:
Смешать муку, разрыхлитель и соль.
Натереть масло на мелкой терке до состояния крошки.
Соединить желток и сахар. Добавить в сухие ингредиенты. Замесить тесто.
Раскатать и оставить в холодильнике на 30 минут.
Тем временем приготовить начинку. Растопить сахар к образованию карамели и вылить на пергамент. Добавить ваниль.
Очистить яблоки, разрезать их на 4 части.
Измельчить карамель до состояния крошки.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Застлать форму для выпекания пергаментом. Выложить на дно половину карамельной крошки.
Выложить яблоки и посыпать второй половиной карамельной крошки.
Залить тестом. Выпекать 35 минут.
Перевернуть пирог на тарелку пока он еще горяч.
Яблочный насыпной пирог
Ингредиенты:
Мука – 150 г
Манна крупа – 150 г
Сахар – 150 г
Разрыхлитель – 8 г
Соль – 1\3 ч. л.
Корица – 1 ч. л.
Яблоки – 10 шт
Сливочное масло – 100 г
Коричневый сахар – 50 г
Сахарная пудра – 20 г
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 180 градусов.
Смешать муку, манку, сахар, разрыхлитель и соль.
Очистить яблоки и натереть на терке.
Застлать форму для выпекания пергаментом.
Собрать пирог: поочередно выложить сухую и яблочную начинку. Желательно окончить тоже сухой.
Посыпать пирог натертым маслом и сахаром. Выпекать 45-50 минут.
Охладить пирог и посыпать сахарной пудрой.
Яблочная шарлотка
Ингредиенты:
Желтки – 100 г
Сахар – 60 г + 100 г
Белок – 150 г
Мука – 130 г
Яблоки – 6 шт
Сливочное масло – 30 г
Ванильный сахар
Сахарная пудра
Корица
Способ приготовления:
Очистить яблоки. Четыре из них порезать кубиком, остальные две – тонкими ломтиками.
Взбить желток из 60 г сахара.
Взбить белки в густую пену. Затем, продолжая взбивать, постепенно прибавлять 100 г сахара.
К желткам добавить растопленное масло и ваниль.
Добавить белок и осторожно перемешать.
Насыпать просеянную муку.
Застлать форму для выпекания пергаментом, бортики смазать маслом.
Вылить тесто и выложить сверху ломтики яблок.
Выпекать при температуре 170 градусов 50-60 минут. Через 30 минут накрыть пирог фольгой, чтобы не пригорели яблоки. За 10 минут до окончания выпечки снять фольгу.
Охладить шарлотку и посыпать сахарной пудрой.
Яблоки в творожном тесте
Ингредиенты:
Кисломолочный творог – 300 г
Мука – 200 г
Сливочное масло – 200 г
Разрыхлитель – 8 г
Яблоки – 6 шт
Сахар – 50 г
Корица – 8 г
Сахарная пудра
Соль
Способ приготовления:
Смешать разрыхлитель, муку и соль.
Нарезать кубиками масло и добавить к муке. Перемешать до состояния мелкой крошки.
Добавить творог и замесить тесто. положить в холодильник примерно в час.
Очистить яблоки и нарезать на 4 части.
Смешать сахар и корицу. В полученной смеси обвалять яблоки.
1\4 часть теста раскатать толщиной 0,5 см.
С помощью стаканов или формочек вырезать круги.
В центр каждого круга выложить яблоки. Завернуть бока.
Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
Теплое печенье обвалять в сахарной пудре.
Тертый яблочный пирог
Ингредиенты:
Мука – 200 г
Сливочное масло – 200 г
Желток – 80 г
Сахар – 60 г
Разрыхлитель – 6 г
Соль
Для начинки:
Яблоки – 400 г
Сахар – 60 г
Для глазури:
Желток – 20 г
Молоко – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Смешать желтки с сахаром.
Смешать разрыхлитель, муку и соль.
Натереть масло до муки.
Добавить в массу желтки. Замесить тесто.
1\3 часть теста положить в морозильную камеру, остальную часть – в холодильник на 30 минут.
Яблоки почистить и натереть на терке.
Тесто из холодильника раскатать и выложить на противень.
Выложить яблоки.
Тесто из морозильной камеры натереть на терке. Посыпать верх пирога.
Выпекать при температуре 175 градусов 30-35 минут.
За 10 минут до окончания помазать пирог глазурью.
Дать остыть и посыпать пудрой.
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