Самые вкусные яблочные десерты: рецепты Лизы Глинской

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,0 т.
Самые вкусные яблочные десерты: рецепты Лизы Глинской

Вкусные десерты из яблок всегда остаются актуальными. А что может быть лучше, чем украсить холодный осенний вечер ароматной выпечкой? Она порадует всех домочадцев, которые потом будут просить еще добавки.

Известный кондитер и повар Лиза Глинская поделилась рецептами вкусных и популярных яблочных десертов. Опубликовано в Instagram.

Тарт-татен

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 150 г

  • Замороженное сливочное масло – 130 г

  • Сахар – 40 г

  • Желтки – 40 г

  • Разрыхлитель – 2 г

  • Соль – 1 г

Для начинки:

  • Яблоки – 4-5 шт

  • Сахар – 150 г

  • Ванильный сахар

Яблочный тарт татен
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Способ приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель и соль.

  2. Натереть масло на мелкой терке до состояния крошки.

  3. Соединить желток и сахар. Добавить в сухие ингредиенты. Замесить тесто.

  4. Раскатать и оставить в холодильнике на 30 минут.

  5. Тем временем приготовить начинку. Растопить сахар к образованию карамели и вылить на пергамент. Добавить ваниль.

  6. Очистить яблоки, разрезать их на 4 части.

  7. Измельчить карамель до состояния крошки.

  8. Разогреть духовку до 180 градусов.

  9. Застлать форму для выпекания пергаментом. Выложить на дно половину карамельной крошки.

  10. Выложить яблоки и посыпать второй половиной карамельной крошки.

  11. Залить тестом. Выпекать 35 минут.

  12. Перевернуть пирог на тарелку пока он еще горяч.

Яблочный насыпной пирог

Ингредиенты:

  • Мука – 150 г

  • Манна крупа – 150 г

  • Сахар – 150 г

  • Разрыхлитель – 8 г

  • Соль – 1\3 ч. л.

  • Корица – 1 ч. л.

  • Яблоки – 10 шт

  • Сливочное масло – 100 г

  • Коричневый сахар – 50 г

  • Сахарная пудра – 20 г

Яблочный насыпной пирог

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.

  2. Смешать муку, манку, сахар, разрыхлитель и соль.

  3. Очистить яблоки и натереть на терке.

  4. Застлать форму для выпекания пергаментом.

  5. Собрать пирог: поочередно выложить сухую и яблочную начинку. Желательно окончить тоже сухой.

  6. Посыпать пирог натертым маслом и сахаром. Выпекать 45-50 минут.

  7. Охладить пирог и посыпать сахарной пудрой.

Яблочная шарлотка

Ингредиенты:

  • Желтки – 100 г

  • Сахар – 60 г + 100 г

  • Белок – 150 г

  • Мука – 130 г

  • Яблоки – 6 шт

  • Сливочное масло – 30 г

  • Ванильный сахар

  • Сахарная пудра

  • Корица

Яблочная шарлотка

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки. Четыре из них порезать кубиком, остальные две – тонкими ломтиками.

  2. Взбить желток из 60 г сахара.

  3. Взбить белки в густую пену. Затем, продолжая взбивать, постепенно прибавлять 100 г сахара.

  4. К желткам добавить растопленное масло и ваниль.

  5. Добавить белок и осторожно перемешать.

  6. Насыпать просеянную муку.

  7. Застлать форму для выпекания пергаментом, бортики смазать маслом.

  8. Вылить тесто и выложить сверху ломтики яблок.

  9. Выпекать при температуре 170 градусов 50-60 минут. Через 30 минут накрыть пирог фольгой, чтобы не пригорели яблоки. За 10 минут до окончания выпечки снять фольгу.

  10. Охладить шарлотку и посыпать сахарной пудрой.

Яблоки в творожном тесте

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог – 300 г

  • Мука – 200 г

  • Сливочное масло – 200 г

  • Разрыхлитель – 8 г

  • Яблоки – 6 шт

  • Сахар – 50 г

  • Корица – 8 г

  • Сахарная пудра

  • Соль

Яблоки в творожном тесте

Способ приготовления:

  1. Смешать разрыхлитель, муку и соль.

  2. Нарезать кубиками масло и добавить к муке. Перемешать до состояния мелкой крошки.

  3. Добавить творог и замесить тесто. положить в холодильник примерно в час.

  4. Очистить яблоки и нарезать на 4 части.

  5. Смешать сахар и корицу. В полученной смеси обвалять яблоки.

  6. 1\4 часть теста раскатать толщиной 0,5 см.

  7. С помощью стаканов или формочек вырезать круги.

  8. В центр каждого круга выложить яблоки. Завернуть бока.

  9. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

  10. Теплое печенье обвалять в сахарной пудре.

Тертый яблочный пирог

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г

  • Сливочное масло – 200 г

  • Желток – 80 г

  • Сахар – 60 г

  • Разрыхлитель – 6 г

  • Соль

Для начинки:

  • Яблоки – 400 г

  • Сахар – 60 г

Для глазури:

  • Желток – 20 г

  • Молоко – 1 ст. л.

Тертый яблочный пирог

Способ приготовления:

  1. Смешать желтки с сахаром.

  2. Смешать разрыхлитель, муку и соль.

  3. Натереть масло до муки.

  4. Добавить в массу желтки. Замесить тесто.

  5. 1\3 часть теста положить в морозильную камеру, остальную часть – в холодильник на 30 минут.

  6. Яблоки почистить и натереть на терке.

  7. Тесто из холодильника раскатать и выложить на противень.

  8. Выложить яблоки.

  9. Тесто из морозильной камеры натереть на терке. Посыпать верх пирога.

  10. Выпекать при температуре 175 градусов 30-35 минут.

  11. За 10 минут до окончания помазать пирог глазурью.

  12. Дать остыть и посыпать пудрой.

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