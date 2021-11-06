Самые вкусные яблочные десерты: рецепты Лизы Глинской

Вкусные десерты из яблок всегда остаются актуальными. А что может быть лучше, чем украсить холодный осенний вечер ароматной выпечкой? Она порадует всех домочадцев, которые потом будут просить еще добавки.

Известный кондитер и повар Лиза Глинская поделилась рецептами вкусных и популярных яблочных десертов. Опубликовано в Instagram.

Тарт-татен

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 150 г

Замороженное сливочное масло – 130 г

Сахар – 40 г

Желтки – 40 г

Разрыхлитель – 2 г

Соль – 1 г

Для начинки:

Яблоки – 4-5 шт

Сахар – 150 г

Ванильный сахар

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Способ приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель и соль. Натереть масло на мелкой терке до состояния крошки. Соединить желток и сахар. Добавить в сухие ингредиенты. Замесить тесто. Раскатать и оставить в холодильнике на 30 минут. Тем временем приготовить начинку. Растопить сахар к образованию карамели и вылить на пергамент. Добавить ваниль. Очистить яблоки, разрезать их на 4 части. Измельчить карамель до состояния крошки. Разогреть духовку до 180 градусов. Застлать форму для выпекания пергаментом. Выложить на дно половину карамельной крошки. Выложить яблоки и посыпать второй половиной карамельной крошки. Залить тестом. Выпекать 35 минут. Перевернуть пирог на тарелку пока он еще горяч.

Яблочный насыпной пирог

Ингредиенты:

Мука – 150 г

Манна крупа – 150 г

Сахар – 150 г

Разрыхлитель – 8 г

Соль – 1\3 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Яблоки – 10 шт

Сливочное масло – 100 г

Коричневый сахар – 50 г

Сахарная пудра – 20 г

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать муку, манку, сахар, разрыхлитель и соль. Очистить яблоки и натереть на терке. Застлать форму для выпекания пергаментом. Собрать пирог: поочередно выложить сухую и яблочную начинку. Желательно окончить тоже сухой. Посыпать пирог натертым маслом и сахаром. Выпекать 45-50 минут. Охладить пирог и посыпать сахарной пудрой.

Яблочная шарлотка

Ингредиенты:

Желтки – 100 г

Сахар – 60 г + 100 г

Белок – 150 г

Мука – 130 г

Яблоки – 6 шт

Сливочное масло – 30 г

Ванильный сахар

Сахарная пудра

Корица

Способ приготовления:

Очистить яблоки. Четыре из них порезать кубиком, остальные две – тонкими ломтиками. Взбить желток из 60 г сахара. Взбить белки в густую пену. Затем, продолжая взбивать, постепенно прибавлять 100 г сахара. К желткам добавить растопленное масло и ваниль. Добавить белок и осторожно перемешать. Насыпать просеянную муку. Застлать форму для выпекания пергаментом, бортики смазать маслом. Вылить тесто и выложить сверху ломтики яблок. Выпекать при температуре 170 градусов 50-60 минут. Через 30 минут накрыть пирог фольгой, чтобы не пригорели яблоки. За 10 минут до окончания выпечки снять фольгу. Охладить шарлотку и посыпать сахарной пудрой.

Яблоки в творожном тесте

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 300 г

Мука – 200 г

Сливочное масло – 200 г

Разрыхлитель – 8 г

Яблоки – 6 шт

Сахар – 50 г

Корица – 8 г

Сахарная пудра

Соль

Способ приготовления:

Смешать разрыхлитель, муку и соль. Нарезать кубиками масло и добавить к муке. Перемешать до состояния мелкой крошки. Добавить творог и замесить тесто. положить в холодильник примерно в час. Очистить яблоки и нарезать на 4 части. Смешать сахар и корицу. В полученной смеси обвалять яблоки. 1\4 часть теста раскатать толщиной 0,5 см. С помощью стаканов или формочек вырезать круги. В центр каждого круга выложить яблоки. Завернуть бока. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут. Теплое печенье обвалять в сахарной пудре.

Тертый яблочный пирог

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сливочное масло – 200 г

Желток – 80 г

Сахар – 60 г

Разрыхлитель – 6 г

Соль

Для начинки:

Яблоки – 400 г

Сахар – 60 г

Для глазури:

Желток – 20 г

Молоко – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешать желтки с сахаром. Смешать разрыхлитель, муку и соль. Натереть масло до муки. Добавить в массу желтки. Замесить тесто. 1\3 часть теста положить в морозильную камеру, остальную часть – в холодильник на 30 минут. Яблоки почистить и натереть на терке. Тесто из холодильника раскатать и выложить на противень. Выложить яблоки. Тесто из морозильной камеры натереть на терке. Посыпать верх пирога. Выпекать при температуре 175 градусов 30-35 минут. За 10 минут до окончания помазать пирог глазурью. Дать остыть и посыпать пудрой.

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