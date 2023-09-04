Куриные крылья – это идеальное мясо к картофельному пюре или разным кашам. И готовить их лучше всего в духовке. Крыльшки получатся очень золотистыми и хрустящими. Особенно если выбрать следующий маринад.

Идея приготовления золотистых крылышек в соево-медовом маринаде опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Особый вкус добавляет поджаренный кунжут, который нужно посыпать сверху.

Ингредиенты:

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500 г. крылышек

50–60 мл. соевого соуса

имбирь

2 ч.л. копченой паприки

2 ч.л. меда

кунжут

Способ приготовления:

1. Крыльца хорошо моем.

2. Добавляем все ингредиенты.

3. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на час.

4. После этого перекладываем крылышки на противень.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут в режиме верх-низ+конвекция.

6. Готовые крылышки посыпаем кунжутом. Его, по желанию, можно предварительно обжарить на сковороде.

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