Самые вкусные золотистые крылья в соево-медовом маринаде: запекаются в духовке
Куриные крылья – это идеальное мясо к картофельному пюре или разным кашам. И готовить их лучше всего в духовке. Крыльшки получатся очень золотистыми и хрустящими. Особенно если выбрать следующий маринад.
Идея приготовления золотистых крылышек в соево-медовом маринаде опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Особый вкус добавляет поджаренный кунжут, который нужно посыпать сверху.
Ингредиенты:
- 500 г. крылышек
- 50–60 мл. соевого соуса
- имбирь
- 2 ч.л. копченой паприки
- 2 ч.л. меда
- кунжут
Способ приготовления:
1. Крыльца хорошо моем.
2. Добавляем все ингредиенты.
3. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на час.
4. После этого перекладываем крылышки на противень.
5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут в режиме верх-низ+конвекция.
6. Готовые крылышки посыпаем кунжутом. Его, по желанию, можно предварительно обжарить на сковороде.
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