В современном ритме достаточно трудно придерживаться здорового питания. Всегда много работы, разнообразные дела, и рацион отходит на второй план. Питание кое-как просто становится привычкой.

Редакция FoodOboz расскажет о 5 пищевых привычках, которые очень вредно влияют на организм. Их следует избавиться.

Вы пропускаете завтрак

Именно завтрак является самым важным приемом пищи. И пропускать его ни в коем случае нельзя. И это точно не должен быть кофе с конфетой или бетерброд с колбасой. Обязательно выбирайте питательные овощные салаты, каши, нежирное мясо. В противном случае, к обеду вы будете настолько сильно ощущать голод, что начнете есть все подряд и наберете много калорий.

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Едите очень сытный ужин или наедаетесь перед сном

Ужин – это абсолютная противоположность завтраку. Последний прием пищи должен быть максимально легким и низкокалорийным. И самое главное то, что ужинать можно минимум за 3 часа до сна. Только так вы будете иметь хорошее самочувствие по утрам.

Едите на ходу

Когда на работе максимальная загруженность поесть удается только на ходу. В ход идут всевозможные конфеты, печенье, снеки. Мозг даже не понимает, сколько вы сьели. Риск набрать лишний вес очень большой.

Едите перед экраном

Просмотр сериала по телевизору или работа за компьютером – все эти процессы сопровождаются перекусом. Такая пища, которую вы употребляли перед экраном, очень плохо усваивается организмом. Мозг очень возбужденный и не может контролировать количество потребленных продуктов.

Заедаете стресс

В стрессовых ситуациях многие начинают много есть, чтобы успокоиться. Это очень плохая привычка. Вы приучаете себя есть в те моменты, когда очень плохо. Если уж очень хочется поесть – выбирайте овощи или орехи, фрукты.

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