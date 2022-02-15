Самый быстрый способ приготовления свинины: понадобится мультиварка

Мясо свинины достаточно жесткое и жирное. Поэтому для того, чтобы сделать его действительно мягким и нежным, нужно потратить немало времени. Но на самом деле все зависит от того, какую посуду выбрать. В случае со свининой лучше всего подойдет мультиварка.

Идеей приготовления вкусной свинины в мультиварке поделилось американское издание INSIDER.

Основные ингредиенты:

свиные лопатки без косточки

средние луковицы нарезанные кусочками – 2 шт

темное пиво или куриный бульон – 1,5 стакана

яблочный уксус нефильтрованный – ½ стакана

вустерский соус – 2 ст.л

Специи для растирания:

соль – 2 ст.л

коричневый сахар – 2 ст.л

сладкая паприка – 2 ст.л

порошок чили – 1 ст.л

копченая паприка – 1 ст.л

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горчичный порошок – 2 ч.л

чесночный порошок – 2 ч.л

луковой порошок – 2 ч.л

кукурузный крахмал – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Все специи смешать.

2. Обсушить свинину и постепенно со всех сторон нанести на мясо. Остатки отложить для дальнейшего использования.

3. Можно разрезать на меньшие кусочки.

4. Поместить в мультиварку и готовить в режиме соте до легкого подрумянивания.

5. Мясо вынуть.

6. Лук положить на дно, посыпать оставшимися специями.

7. Влить пиво, уксус и соус.

8. Осторожно поместить мясо в кастрюлю жирной стороной вверх. Для этого использовать вилки.

9. Накрыть крышкой и готовить к мягкости.

10. Разобрать свинину в волокна, удалив все хрящи и лишний жир.

11. Процедить жидкость для приготовления.

12. Ложкой снять как можно больше жира.

13. Залейте мясо достаточным количеством обезжиренной жидкости, чтобы она увлажнилась.

14. Подавайте теплым или дать остыть и после этого можно заморозить.

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