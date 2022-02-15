Самый быстрый способ приготовления свинины: понадобится мультиварка
Мясо свинины достаточно жесткое и жирное. Поэтому для того, чтобы сделать его действительно мягким и нежным, нужно потратить немало времени. Но на самом деле все зависит от того, какую посуду выбрать. В случае со свининой лучше всего подойдет мультиварка.
Идеей приготовления вкусной свинины в мультиварке поделилось американское издание INSIDER.
Основные ингредиенты:
свиные лопатки без косточки
средние луковицы нарезанные кусочками – 2 шт
темное пиво или куриный бульон – 1,5 стакана
яблочный уксус нефильтрованный – ½ стакана
вустерский соус – 2 ст.л
Специи для растирания:
соль – 2 ст.л
коричневый сахар – 2 ст.л
сладкая паприка – 2 ст.л
порошок чили – 1 ст.л
копченая паприка – 1 ст.л
горчичный порошок – 2 ч.л
чесночный порошок – 2 ч.л
луковой порошок – 2 ч.л
кукурузный крахмал – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Все специи смешать.
2. Обсушить свинину и постепенно со всех сторон нанести на мясо. Остатки отложить для дальнейшего использования.
3. Можно разрезать на меньшие кусочки.
4. Поместить в мультиварку и готовить в режиме соте до легкого подрумянивания.
5. Мясо вынуть.
6. Лук положить на дно, посыпать оставшимися специями.
7. Влить пиво, уксус и соус.
8. Осторожно поместить мясо в кастрюлю жирной стороной вверх. Для этого использовать вилки.
9. Накрыть крышкой и готовить к мягкости.
10. Разобрать свинину в волокна, удалив все хрящи и лишний жир.
11. Процедить жидкость для приготовления.
12. Ложкой снять как можно больше жира.
13. Залейте мясо достаточным количеством обезжиренной жидкости, чтобы она увлажнилась.
14. Подавайте теплым или дать остыть и после этого можно заморозить.
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