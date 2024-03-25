Чтобы значительно сэкономить время на приготовлении голубцов – капусту можно не парить. Овощ нужно просто измельчить и соединить с фаршем. Изделия получаются нежирными, но очень сочными, потому что запекаются в духовке.

Идея приготовления сытных ленивых голубцов в духовке опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. Обязательно добавьте томатный соус.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

сырой рис – 6 ст.л.

капуста – 300 г

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луковица – 1 шт

яйца – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

паприка – 1 ст.л.

соль

перец

Ингредиенты для соуса:

томатная паста – 4 ст.л.

вода – 100 г

сметана/сливки – 100 г

чеснок – 1 зубчик

соль

перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить рис, жареный лук, нашинкованную мелкую капусту, яйцо, выжатый чеснок, паприку, соль, перец.

2. Вымешать хорошо руками до однородности.

3. Для соуса соединить томатную пасту, воду, сливки, выжатый чеснок, соль, перец, хорошо перемешать.

4. На дно противень влить 1/3 соуса, разровнять.

5. Сформировать голубцы и выложить поверх, после этого оставить оставшимся соусом, разровнять вилкой.

6. Прикрыть фольгой. Лучше полностью обернуть противень фольгой, чтобы во время запекания не выкипал соус по всей духовке.

7. Запекать при температуре 180 градусов 1,5-2 часа (зависит от размера сформированных голубцов). Подавать с оленем и с гарниром. Например, с картофельным пюре.

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