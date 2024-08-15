Самый бюджетный тертый пирог: рецепт домашнего десерта к чаю
Самый простой домашней десерт к чаю – тертый пирог, основа которого – песочное тесто. А для начинки можно использовать любые ягоды, джем, фрукты.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного, легкого в приготовлении тертого пирога.
Ингредиенты:
- Яйца кур 4 шт
- Сахар 300 г (2 ст.)
- Соль 5 г (0,5 ч.л.)
- Сода 10 г (1 ч.л.)
- Масло сливочное 82% 500 г (или маргарин)
- Мука 900 г (6 ст.)
- Варенье 800 г (2 ст.)
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Соединяем яйца, сахар, соль, соду и перемешиваем. Добавьте мягкое масло или маргарин и снова перемешиваем. Всыпьте по частям муку вмешивая его в массу.
2. 1/4 замешанного теста катаем в несколько шариков для удобства и отправляем в морозилку на 15-20 мин. Основную массу теста раскатываем, выкладываем на противень и делаем проколы вилкой.
3. Сверху выложите варенье (абрикосовое, яблочное, клубничное, сморидиновое) так, чтоб не доходило до краев по 5 мм. Сверху натрите тесто и выпекайте при 170 градусов 25-35 минут.
Готовый пирог порежьте и подавайте!
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