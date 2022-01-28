Самый экзотический район Нью-Йорка: странная еда Чайна Таун

Самый экзотический район Нью-Йорка. Откуда столько китайцев?! Весь Нью-Йорк, безусловно, является кладом диковинного и необычного. Не только для приезжих, но и для всех, кто там живет. Я не знаю другого такого загадочного, мультинационального города. В нем уживаются люди всех цветов кожи и национальностей. Но как они туда попадают? У каждого свой путь.

Знаменитый район China Town (Китай город) зародился в 1870-х. Первые китайцы поселились в этом районе в 1860-х и их численность не превышала 150 человек. Но уже через 10 лет их было больше 2 тыс.! Все больше и больше Китайцев перебирались на восточное побережье в Нью Йорк с далекого Калифорнийского запада, куда в свою очередь они потянулись в огромных количествах в связи с золотой лихорадкой.

Но зачем переезжать на восток, неужели золото закончилось? Наоборот! Китайская коммуна стремительно росла и богатела, они укоренились в этом солнечном штате и начали "отбирать" работы у местных жителей. В Калифорнии золотая лихорадка подходила к концу так же как и строительство огромного железнодорожного проекта и тогда начались массовые межрасовые беспорядки на почве безработицы. В жестокой борьбе против эмигрантов, которые как считалось отбирают и без того малочисленные рабочие места, жизнь китайцев стала практически невыносимой и опасной. У них не было другого выбора, кроме как искать себе другое место для жизни и работы, потому что основная цель их пребывания в Америке были деньги. Так китайская коммуна Нью Йорка начала стремительно расти. 99 % населения Чайна Таун в самом начале состояла из мужчин – это были мужские рабочие гетто. Со временем ситуация изменилась.

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Сейчас Китай город напоминает собой маленький Шанхай: бесчисленное количество самых разнообразных бизнесов, китайцы в 4 – 5-ом поколении, которые живут в пределах этих нескольких кварталов и самые подлинные традиции, которые они свято чтят и хранят. Говоря о традициях в первую очередь, на ум приходит национальная кухня. В поисках экзотической еды для нашей рубрики #страшновкусно мы не случайно забрели в Чайна Таун.

Здесь вам и голубиное мясо, свиные уши, утиные клювы, живые жабы и сушеные древесные грибы. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему путешествию по самому загадочному району Нью Йорка.