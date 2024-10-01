Если вы любите чизкейки, но до сих пор не готовите их дома, следует обратить внимание на этот рецепт. Благодаря ему процесс приготовления десерта станет максимально простым и по силам каждому.

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ФудблогерЭмилия Евтушенко в Instagram представила простой рецепт чизкейка. Она утверждает, что приготовив по нему десерт, у вас получится самый ленивый чизкейк в мире, который точно понравится всем.

Ингредиенты для бананового слоя

Ванильный сахар

Банан – 4 шт

Сахар – 4 ст.л.

Какао – 4 ст.л.

Яйца – 2 шт

Манка – 3 ст.л.

Ингредиенты для творожного слоя

Цедра лимона – 1 шт

Сахар – 6 ст.л.

Яйца – 2 шт

Домашний творог – 500 гр

Манка – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для бананового слоя взбиваем блендером.

2. Переводим в форму, смазанную маслом.

3. Все ингредиенты для сырного слоя взбиваем блендером и выкладываем поверх бананового (если масса очень густая – то можно добавить немного сметаны или сливок).

4. Если хотите ровные слои – то вливаем через лопатку очень осторожно. Или с создаем рисунок, ведь сырный наш тяжелее бананового.

5. Выпекаем в разогретой духовке 180 градусов 40 мин. Готовность проверяем шпажкой.

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