Самый ленивый чизкейк в мире: рецепт, который будет по силам каждому
Если вы любите чизкейки, но до сих пор не готовите их дома, следует обратить внимание на этот рецепт. Благодаря ему процесс приготовления десерта станет максимально простым и по силам каждому.
ФудблогерЭмилия Евтушенко в Instagram представила простой рецепт чизкейка. Она утверждает, что приготовив по нему десерт, у вас получится самый ленивый чизкейк в мире, который точно понравится всем.
Ингредиенты для бананового слоя
- Ванильный сахар
- Банан – 4 шт
- Сахар – 4 ст.л.
- Какао – 4 ст.л.
- Яйца – 2 шт
- Манка – 3 ст.л.
Ингредиенты для творожного слоя
- Цедра лимона – 1 шт
- Сахар – 6 ст.л.
- Яйца – 2 шт
- Домашний творог – 500 гр
- Манка – 3 ст.л.
Способ приготовления
1. Все ингредиенты для бананового слоя взбиваем блендером.
2. Переводим в форму, смазанную маслом.
3. Все ингредиенты для сырного слоя взбиваем блендером и выкладываем поверх бананового (если масса очень густая – то можно добавить немного сметаны или сливок).
4. Если хотите ровные слои – то вливаем через лопатку очень осторожно. Или с создаем рисунок, ведь сырный наш тяжелее бананового.
5. Выпекаем в разогретой духовке 180 градусов 40 мин. Готовность проверяем шпажкой.
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