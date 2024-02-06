Самый ленивый "Наполеон" без приготовления теста: рецепт домашнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Самый ленивый 'Наполеон' без приготовления теста: рецепт домашнего десерта

"Наполеон" – очень вкусный и легкий домашний десерт, который в классическом варианте готовится из слоеного теста. Крем лучше всего делать заварной. 

Слоеное тесто для торта

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного ленивого "Наполеона", который готовится из слоеного теста, с заварным кремом.

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г (выпекать при 180С – 15-20 минут)
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 130 г
  • мука – 3 ст. л. (60 г)
  • молоко – 500 мл
  • сливочное масло – 100 г

Для крема:

  • яйца
  • сахар
  • мука

Способ приготовления:

1. Крем: смешайте яйца, сахар, муку до однородности. Влейте молоко, перемешайте и на среднем огне, помешивая, доводите до густоты и выключите огонь (не давайте крема кипеть). Добавьте масло, перемешайте до его растворения и накройте пленкой в контакт и оставьте остыть.

Крем для торта

2. Тесто посыпьте сахарной пудрой и выпекайте. После разделите его на слои и выложите слой за слоем чередуя с кремом. Крем должен быть завершающим слоем. Посыпьте крошкой из запеченного теста и отправьте в холодильник на ночь!

Готовый ленивый ''Наполеон''

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