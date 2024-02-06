"Наполеон" – очень вкусный и легкий домашний десерт, который в классическом варианте готовится из слоеного теста. Крем лучше всего делать заварной.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного ленивого "Наполеона", который готовится из слоеного теста, с заварным кремом.

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Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г (выпекать при 180С – 15-20 минут)

яйца – 2 шт.

сахар – 130 г

мука – 3 ст. л. (60 г)

молоко – 500 мл

сливочное масло – 100 г

Для крема:

яйца

сахар

мука

Способ приготовления:

1. Крем: смешайте яйца, сахар, муку до однородности. Влейте молоко, перемешайте и на среднем огне, помешивая, доводите до густоты и выключите огонь (не давайте крема кипеть). Добавьте масло, перемешайте до его растворения и накройте пленкой в контакт и оставьте остыть.

2. Тесто посыпьте сахарной пудрой и выпекайте. После разделите его на слои и выложите слой за слоем чередуя с кремом. Крем должен быть завершающим слоем. Посыпьте крошкой из запеченного теста и отправьте в холодильник на ночь!

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