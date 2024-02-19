Салаты из свеклы можно готовить по-разному, добавляя разные овощи, вы получите еще более полезное и насыщенное блюдо. Для более сытного варианта можно добавлять в свекольные салаты сельдь, анчоусы, кукурузу, бобовые.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с апельсином, фетой и вкусной заправкой.

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Ингредиенты:

Отварная свекла

Апельсин

Фета

Красный лук

Шпинат

Заправка:

Оливковое масло

Мед

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком отварную свеклу, сыр и апельсин.

2. Лук порежьте мелко и можно замариновать.

3. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте.

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