Самый полезный и бюджетный салат из свеклы без майонеза: готовится из пяти ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
360
Вкусный салат со свеклой

Салаты из свеклы можно готовить по-разному, добавляя разные овощи, вы получите еще более полезное и насыщенное блюдо. Для более сытного варианта можно добавлять в свекольные салаты сельдь, анчоусы, кукурузу, бобовые.

Свекла для салата

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с апельсином, фетой и вкусной заправкой. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • Отварная свекла
  • Апельсин
  • Фета 
  • Красный лук
  • Шпинат

Заправка: 

  • Оливковое масло
  • Мед
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком отварную свеклу, сыр и апельсин. 

Ингредиенты для салата

2. Лук порежьте мелко и можно замариновать. 

Приготовление салата

3. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте. 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты