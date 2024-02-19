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Самый полезный и бюджетный салат из свеклы без майонеза: готовится из пяти ингредиентов
Салаты из свеклы можно готовить по-разному, добавляя разные овощи, вы получите еще более полезное и насыщенное блюдо. Для более сытного варианта можно добавлять в свекольные салаты сельдь, анчоусы, кукурузу, бобовые.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с апельсином, фетой и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Отварная свекла
- Апельсин
- Фета
- Красный лук
- Шпинат
Заправка:
- Оливковое масло
- Мед
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком отварную свеклу, сыр и апельсин.
2. Лук порежьте мелко и можно замариновать.
3. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте.
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