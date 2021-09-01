Самый простой рецепт засолки красной рыбы от нутрициолога

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно солить красную рыбу

Кто же не любит вкусную, соленую красную рыбу, особенно с авокадо, яйцом и хлебом. Но не все умеют ее правильно солить так, чтобы она сохранила нежный вкус и самое главное – осталась после засолки полезной.

Нутрициолог Ольга Усенко поделилась в Instagram лучшим рецептом засолки красной рыбы, которая после этого точно станет вашей самой любимой.

Рецепт засолки красной рыбы

Ингредиенты:

  • рыба – 1 кг

  • морская соль – 3 ст. л.

  • сахар – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

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  1. Смешайте соль и сахар.

  2. Рыбу щедро натрите этой смесью и отправьте на 12-16-24 часа в холодильник.

  3. После этого достаньте рыбу, обязательно вылейте сок, который образовался внутри емкости и можно смело есть вкусную рыбу.

  4. Важно – ее можно порционно заморозить. Порежьте и разложите ее в отдельные пакеты.

Соленая рыба

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